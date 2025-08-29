Bolívar cerró la Liga Federal Formativa U17 entre los mejores diez del país

El club carlospacense culminó su participación en las semifinales disputadas en Resistencia con un balance muy positivo: ganó dos de los tres partidos y quedó a un paso del Final Six nacional.

El pasado fin de semana se desarrollaron en el Club Regatas de Resistencia las semifinales de la Liga Federal Formativa U17, con la participación de Sportivo Bolívar de Villa Carlos Paz, que tuvo una destacada actuación y finalizó entre los diez mejores equipos del país.

En la jornada del sábado, Bolívar se impuso a San Martín de Corrientes por 85-82, en un partido ajustado y cargado de emoción. Más tarde, el conjunto carlospacense cayó frente a Regatas por 60-59, en un duelo que se definió en los últimos segundos. Finalmente, el domingo, los jóvenes piratas cerraron su participación con un triunfo categórico por 93-69 sobre Atenas, resultado que coronó un paso positivo por la competencia.

A pesar de los buenos desempeños, Bolívar quedó muy cerca de clasificarse al Final Six, pero logró cerrar su campaña con un registro sólido de 9 victorias y 3 derrotas en 12 partidos disputados, un balance que refuerza su crecimiento dentro del básquet formativo nacional.