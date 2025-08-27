Boleta Única en Córdoba: así quedó el orden de las 18 listas para el 26 de octubre

La Junta Electoral Nacional – Distrito Córdoba sorteó este martes el orden en que aparecerán las 18 listas que competirán en las elecciones legislativas del 26 de octubre. La Boleta Única de Papel se utilizará para elegir a los nueve diputados nacionales que renueva la provincia.

La Junta Electoral Nacional con sede en Córdoba llevó a cabo este martes el sorteo que define cómo estarán distribuidas las agrupaciones políticas en la Boleta Única de Papel, el instrumento que se usará para los comicios legislativos del próximo domingo 26 de octubre. En esa jornada, el distrito pondrá en juego nueve bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.

La boleta tendrá 18 columnas, una por cada partido o alianza. Cada espacio incluirá el logo y los nombres de los principales candidatos, y contará con un casillero donde el elector deberá hacer una única marca para validar su voto.

El orden resultante del sorteo ubica en primer lugar al Partido Libertario, encabezado por Agustín Spaccesi, mientras que en el último lugar quedó Provincias Unidas, la coalición liderada por Juan Schiaretti.

El orden definitivo de las listas

Partido Libertario (Agustín Spaccesi) Fuerza Patria (Pablo Carro) Ciudadanos (Héctor Baldassi) Unión Popular Federal (Mario Peral) Encuentro por la República (Aurelio García Elorrio) Frente Federal Acción Solidaria (Stéfano “Tatín” López Chiodi) PAIS (Edgar Bruno) Córdoba te Quiero (Julio Lucero) Partido Demócrata (Pablo Martelli) Acción para el Cambio (Alfredo Keegan) Defendamos Córdoba (Natalia de la Sota) Frente de Izquierda y de Trabajadores–Unidad (Liliana Olivero) La Libertad Avanza (Gonzalo Roca) Unión Cívica Radical (Ramón Mestre) PRO (Oscar Agost Carreño) Movimiento al Socialismo (MAS) (Julia Di Santi) Partido FE (Juan Carlos Saillén) Provincias Unidas (Juan Schiaretti)

La audiencia pública de exhibición del diseño final de la boleta está programada para el lunes 1 de septiembre, ocasión en que se presentará el modelo completo que se utilizará en los cuartos oscuros de toda la provincia.