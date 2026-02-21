Boca y Racing empataron 0-0 en la Bombonera y el clima fue de impaciencia

En un clásico discreto y con pocas llegadas claras, el Xeneize y la Academia no se sacaron ventajas este viernes por el Torneo Apertura. Boca volvió a irse reprobado por su gente, mientras Racing cerró mejor el partido y se llevó un punto de visitante.

Boca y Racing igualaron 0-0 este viernes en la Bombonera, por la fecha 6 del Torneo Apertura. Fue un partido trabado, con mucha disputa en la mitad de la cancha y escasa precisión en los metros finales, donde ninguno logró encontrar la jugada que rompiera el cero.

Boca tuvo la iniciativa durante varios pasajes, pero le costó acelerar y generar situaciones limpias. En ese contexto, el equipo se fue quedando sin sorpresa y el encuentro se volvió previsible, con centros, segundas pelotas y pocas conexiones claras cerca del área.

Racing, por su parte, sostuvo el orden, eligió bien cuándo presionar y terminó dejando la sensación de que estuvo más cerca en el tramo final, con aproximaciones que obligaron a Boca a resolver defensivamente para sostener el empate.

El cierre dejó un termómetro claro en las tribunas: el 0-0 no conformó y el Xeneize volvió a escuchar silbidos, en una noche que dejó más tensión que alivio.

En la próxima fecha, Racing será local ante Independiente Rivadavia este jueves a las 17.15. Boca, en tanto, visitará a Lanús el miércoles 4 de marzo, a las 21:00.

Antes, el xeneize debutará en la Copa Argentina enfrentando a Gimnasia de Chivilcoy, el martes 24 a las 21:15, en el estadio Padre Martearena de Salta.