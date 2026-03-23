Boca volvió al triunfo en la Bombonera y derrotó 2 a 0 a Instituto

El Xeneize se impuso este domingo por la fecha 12 del Torneo Apertura, con goles de Tomás Aranda y Adam Bareiro. La victoria cortó la racha sin triunfos como local y le permitió llegar con otro ánimo a la próxima fecha.

Boca le ganó 2 a 0 a Instituto este domingo en la Bombonera, por una nueva jornada del Torneo Apertura, y volvió a sumar de a tres en casa en un partido que resolvió con autoridad en los momentos justos.

La apertura del marcador llegó a través de Tomás Aranda, que convirtió su primer gol en Primera y marcó el rumbo de una noche en la que Boca mostró una mejor versión que en sus presentaciones anteriores. Ya en el complemento, Adam Bareiro amplió la diferencia y terminó de encaminar el triunfo local.

Más allá del resultado, Boca dejó una imagen más sólida, con mayor volumen ofensivo y varias situaciones para ampliar la ventaja. También tuvo un momento de preocupación por la salida de Agustín Marchesín, que debió dejar la cancha lesionado después de algunas intervenciones importantes.

Para Instituto, la derrota significó otro golpe fuera de Córdoba en un partido en el que nunca logró acomodarse del todo. La Gloria tuvo pasajes de intensidad, pero no consiguió sostenerlos ni generar el peso suficiente como para discutir el resultado hasta el final.

En la próxima fecha, Boca visitará a Talleres en Córdoba, mientras que Instituto jugará su siguiente compromiso en la continuidad del Apertura con la mira puesta en recuperar terreno en la tabla. En el caso de Boca, el próximo cruce de liga figura para el fin de semana del 5 de abril.