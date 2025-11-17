Boca venció a Tigre y terminó primero en la Zona A del Clausura

Boca Juniors le ganó 2-0 a Tigre en La Bombonera por la 16ª fecha del Torneo Clausura, aseguró el liderazgo absoluto de la Zona A y ahora espera rival para los octavos de final, mientras el Matador queda pendiente de otros resultados para definir su futuro.

En una Bombonera que acompañó de principio a fin, Boca Juniors derrotó 2-0 a Tigre por la 16ª fecha del Torneo Clausura y cerró la fase como líder indiscutido de la Zona A. El equipo dirigido por Claudio Úbeda terminó imponiendo condiciones en el segundo tiempo, después de una etapa inicial pareja y muy disputada.

El encuentro se destrabó tras el descanso, cuando una pelota parada cambió el rumbo de la tarde. Después de un tiro de esquina perfectamente ejecutado por Paredes, apareció Ayrton Costa en el corazón del área para conectar un cabezazo potente y establecer el 1-0, dejando sin reacción al arquero visitante y encendiendo el festejo xeneize.

Con la ventaja a su favor, Boca mantuvo la presión y pocos minutos más tarde amplió diferencias. Una infracción dentro del área derivó en la intervención del VAR, que confirmó el penal y ratificó la decisión del árbitro Darío Herrera. Desde los doce pasos, Edinson Cavani no falló y firmó el 2-0 que le dio tranquilidad al local para manejar el tramo final del partido.

Con el resultado encaminado, el Xeneize administró el cierre con criterio, sostuvo el control del juego y aseguró definitivamente el primer puesto de su grupo, lo que le permitirá definir de local en los octavos de final. Ahora, el conjunto azul y oro deberá esperar el desenlace de la jornada para conocer a su próximo rival en la fase eliminatoria.

Del lado del Matador, la derrota lo obliga a mirar de reojo el resto de la fecha. Tigre quedó a la espera de otros marcadores para saber si logra avanzar a la próxima instancia del campeonato y si consigue, además, un cupo en la Copa Sudamericana, objetivo que aún mantiene abierto pero que ya no depende solo de su propia campaña.