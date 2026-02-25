Boca venció 2-0 a Gimnasia (Chivilcoy), avanzó en la Copa Argentina y Bareiro tuvo debut soñado

Con un doblete de Adam Bareiro en su estreno con la camiseta azul y oro, el Xeneize se impuso este martes en Salta y se metió en 16avos de final. Boca dominó el trámite, abrió el partido en el primer tiempo y lo liquidó en el complemento sin pasar sobresaltos.

Boca debutó con el pie derecho en la Copa Argentina y superó 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy este martes, en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, por los 32avos de final. El equipo fue de menor a mayor, encontró el quiebre cuando logró acelerar en campo rival y terminó resolviendo con autoridad.

El gran protagonista de la noche fue Adam Bareiro, que tuvo un estreno ideal y convirtió los dos goles del triunfo. Boca manejó la pelota, instaló el partido en terreno adversario y, una vez que abrió el marcador, jugó con más calma y controló los tiempos para evitar cualquier tipo de complicación ante un rival que apostó a resistir y buscar alguna contra.

En el segundo tiempo, con Gimnasia obligado a adelantarse, Boca encontró más espacios y terminó de cerrar la historia con el segundo tanto de Bareiro, para confirmar la clasificación sin sufrir en el tramo final.

Con este resultado, Boca avanzó a 16avos de final y espera por su próximo rival, que saldrá del cruce entre Sarmiento y Tristán Suárez.