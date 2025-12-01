Boca sufrió pero venció a Argentinos y se metió en las semifinales del Clausura

Con un gol tempranero de Ayrton Costa y una gran actuación de Agustín Marchesín, Boca Juniors le ganó 1-0 a Argentinos Juniors en La Bombonera y avanzó a las semifinales del Torneo Clausura 2025.

En una noche intensa en el Estadio Alberto J. Armando, Boca Juniors derrotó 1-0 a Argentinos Juniors por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 y se aseguró un lugar entre los cuatro mejores del campeonato. El equipo de Claudio Úbeda golpeó rápido y luego sostuvo la ventaja apoyado en la seguridad de Agustín Marchesín, figura en el tramo final.

El encuentro, dirigido por Fernando Echenique y con Lucas Novelli a cargo del VAR, se encaminó desde el arranque.

Gol tempranero y respuesta de Argentinos

Boca encontró la ventaja a los 4 minutos del primer tiempo. Tras un tiro de esquina, un remate de Miguel Merentiel fue rechazado a medias por el arquero y el rebote quedó servido en el área chica para Ayrton Costa, que capitalizó el hueco y mandó la pelota a la red para el 1-0.

Lejos de desmoronarse, Argentinos Juniors, dirigido por Nicolás Diez, respondió con presión alta y tránsito rápido de la pelota. El equipo de La Paternal generó un par de buenas réplicas que por momentos incomodaron al Xeneize, al punto de hacerlo defender muy cerca de su arco.

La situación más clara para la visita en la etapa inicial llegó cerca de los 19 minutos, cuando Fattori sacó un remate fuerte que pasó muy cerca del arco defendido por Marchesín. Boca también tuvo su ocasión para ampliar: el chileno Carlos Palacios se perfiló y sacó un disparo preciso que se estrelló en el ángulo superior derecho.

El primer tiempo se cerró con ventaja mínima para el local y la sensación de que el partido seguía abierto.

Marchesín, clave para sostener el 1-0

En el complemento, Argentinos adelantó líneas y buscó el empate, aunque durante un largo tramo le costó transformar la posesión en peligro concreto. Boca, por su parte, perdió profundidad y se dedicó a administrar la diferencia, apoyado en el orden defensivo.

En el tramo final apareció la figura de Agustín Marchesín para sostener la clasificación. Cerca de los 20 minutos del segundo tiempo, el arquero protagonizó una doble intervención decisiva: primero contuvo un remate dentro del área y, segundos después, volvió a responder ante un nuevo intento del Bicho para mantener el 1-0.

Más tarde, Tomás Molina ganó de arriba en el área y su cabezazo salió apenas desviado, en otra aproximación clara de la visita.

La acción más determinante llegó sobre el cierre, cuando Marchesín le negó el gol a Porcel en un mano a mano que bien pudo ser el empate. La atajada, ya señalada como una de las tapadas del año, terminó de sellar la victoria Xeneize cuando quedaban menos de cinco minutos para el final.

Rachas, contexto y lo que viene

Boca llegó a este cruce como líder de la Zona A y arrastrando una racha de cinco triunfos consecutivos, entre ellos los 2-0 sobre River y Talleres de Córdoba. Argentinos también arribaba en alza, con tres victorias seguidas, lo que explicaba el nivel de exigencia del duelo en La Bombonera.

Con el triunfo por la mínima, el equipo de Úbeda avanza a las semifinales del Torneo Clausura 2025 y ahora espera rival: saldrá del ganador del cruce entre Racing y Tigre, que se enfrentarán este lunes.