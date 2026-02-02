Boca se recompuso en la Bombonera: venció 2-0 a Newell’s y se afirmó en la Zona A

Con un golazo de Lautaro Blanco y un penal de Leandro Paredes, Boca le ganó 2 a 0 a Newell’s este domingo en la Bombonera, se levantó tras la caída ante Estudiantes y alcanzó los 6 puntos en la Zona A del Torneo Apertura, mientras la Lepra sigue sin ganar.

Después del golpe en La Plata, Boca necesitaba una reacción rápida ante su gente, y la consiguió con una victoria clara por 2 a 0 frente a Newell’s por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Apertura. El equipo de Claudio Úbeda fue de menor a mayor, volvió a mostrar solidez defensiva y terminó imponiéndose con autoridad ante un rival que casi no logró inquietar a Sergio Romero.

El 1-0 llegó sobre el final del primer tiempo, en una acción que tuvo a Lautaro Blanco como protagonista de principio a fin. El lateral recuperó la pelota en campo rival, tocó rápido con Exequiel Zeballos y picó al espacio por izquierda. El “Changuito” le devolvió la pared con precisión y Blanco definió con mucha clase, pinchando la pelota por encima de Gabriel Arias para abrir el marcador y desatar el desahogo de la Bombonera.

En el arranque del complemento, Boca encontró el segundo tanto desde los doce pasos. Ángel Romero, uno de los refuerzos que hizo su estreno oficial, aguantó una pelota en el borde del área y forzó una infracción, en una jugada que generó protestas de todo Newell’s. Tras la intervención del VAR, el árbitro Darío Herrera marcó penal y Paredes, capitán xeneize, se hizo cargo: remate abierto, arquero para el otro lado y 2-0 para empezar a encaminar la noche. Fue el primer gol del mediocampista en la Bombonera desde su regreso al club.

Con la ventaja, Boca manejó el trámite con relativa tranquilidad. Se adueñó de la pelota, rondó el 60 % de posesión y generó las situaciones más claras, apoyado en el orden del mediocampo y en la seguridad de la zaga central. Newell’s, en cambio, mostró dificultades para progresar con la pelota y apenas hilvanó algunos intentos aislados en la recta final, sin llegar a poner en serio riesgo el arco defendido por Romero.

La noche dejó, además, buenas señales en los estrenos. Santiago Ascacíbar fue titular, jugó los 90 minutos y se ganó rápidamente el reconocimiento del público por su despliegue y agresividad para recuperar. Ángel Romero, que ingresó en el segundo tiempo, aportó desequilibrio, provocó el penal del 2-0 y mostró chispazos de la jerarquía que Boca pretende explotar a lo largo del año.

Con este resultado, el Xeneize suma 6 puntos sobre 9 posibles, se acomoda en la parte alta de la Zona A y gana aire en el arranque del torneo tras la derrota ante Estudiantes de La Plata. Newell’s, por su parte, queda con 1 punto en tres fechas, sin victorias y en el fondo de la tabla, con más dudas que certezas en el inicio del ciclo de la dupla técnica Orsi–Gómez.

En la próxima fecha, Boca tendrá una parada exigente como visitante: enfrentará a Vélez en el José Amalfitani, en el marco de la cuarta jornada. Newell’s volverá al Coloso Marcelo Bielsa, donde recibirá a Defensa y Justicia en un partido clave para empezar a sumar de a tres y no quedar rápidamente relegado en la pelea por la clasificación.