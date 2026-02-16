Boca no pasó del cero con Platense en la Bombonera y se fue silbado

El Xeneize empató 0-0 este domingo por la fecha 5 del Torneo Apertura, en un partido cerrado y con pocas situaciones claras. Platense sostuvo el orden, se llevó un punto valioso y Boca volvió a mostrar dificultades para romper defensas plantadas.

Boca empató 0-0 con Platense este domingo en la Bombonera, por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. En un encuentro trabado y de ritmo irregular, el equipo local tuvo la iniciativa durante varios pasajes, pero no encontró claridad en los últimos metros y terminó escuchando silbidos al cierre.

Platense planteó un partido prolijo, con líneas compactas y mucha atención en las coberturas. Con ese libreto, logró cortar circuitos, incomodar la circulación de Boca y llevar el desarrollo a un terreno de fricción, donde el cero fue creciendo con el correr de los minutos.

Boca, por su parte, intentó empujar con cambios y presencia en campo rival, pero le costó transformar la tenencia en situaciones netas. El trámite se repitió: aproximaciones, centros y segundas pelotas, sin la precisión necesaria para quebrar el bloque del Calamar.

Con el empate, Boca sumó 7 puntos en el arranque del torneo, mientras que Platense llegó a 8 y se mantuvo por encima en la tabla de la zona. En la próxima fecha, el Xeneize recibirá a Racing Club el viernes 20.