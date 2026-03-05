Boca goleó 3-0 a Lanús en La Fortaleza y se reencontró con el triunfo

Con un gol de Santiago Ascacíbar y un doblete de Miguel Merentiel, el Xeneize fue contundente de visitante en el partido pendiente del Apertura. Lanús no pudo sostenerse en el partido y terminó superado.

Boca se sacó de encima una racha incómoda y volvió a festejar con una actuación sólida: goleó 3-0 a Lanús este miércoles en La Fortaleza, en el encuentro pendiente del Torneo Apertura. El equipo visitante fue práctico, golpeó en los momentos justos y manejó el trámite con autoridad.

El partido se abrió con un gol de Santiago Ascacíbar, que destrabó un primer tramo parejo y le dio a Boca el escenario ideal: jugar con ventaja, administrar tiempos y esperar los espacios. Con Lanús obligado a ir a buscarlo, Boca encontró más espacios y antes del descanso amplió la diferencia: Miguel Merentiel marcó el 2-0 en el primer tiempo y dejó al Xeneize bien parado para el complemento.

En la segunda parte, Lanús intentó adelantarse, pero le costó encontrar profundidad. Boca, en cambio, aprovechó otra vez los huecos y liquidó el partido con el segundo de Merentiel, que selló el 3-0 y bajó la persiana.

En la próxima fecha, Boca recibirá a San Lorenzo el miércoles 11 a las 19.45, mientras que Lanús visitará a Estudiantes el viernes 13 a las 20.00.