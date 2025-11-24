Boca fue efectivo ante Talleres, avanzó a cuartos y sueña con el Clausura

Con un doblete de Miguel Merentiel y una atajada clave de Agustín Marchesín ante un penal de Mateo Cáceres, Boca Juniors le ganó 2-0 a Talleres de Córdoba este domingo en La Bombonera, se metió en los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional y ahora enfrentará a Argentinos Juniors.

La noche de La Bombonera terminó con clima de fiesta para Boca Juniors, aunque el inicio fue cuesta arriba. En los primeros minutos, el equipo de Carlos Tevez presionó alto, remató de media distancia y generó varias llegadas que obligaron a intervenir a Agustín Marchesín, con un dominio territorial que puso en aprietos al local.

Con el correr del primer tiempo, Boca logró acomodarse. Leandro Paredes empezó a manejar la pelota en la mitad de la cancha, Lautaro Blanco se proyectó con frecuencia por el sector izquierdo y el equipo comenzó a encontrar profundidad a partir de balones cruzados y pelotas paradas.

Merentiel abrió el camino y Marchesín se hizo gigante

La ventaja llegó a la media hora del primer tiempo. Tras un córner ejecutado por Leandro Paredes, Lautaro Di Lollo ganó de cabeza en el área y estrelló la pelota en el travesaño. El rebote quedó boyando sobre la línea y allí apareció Miguel Merentiel para empujarla y marcar el 1-0, encendiendo el primer gran festejo de la noche en La Bombonera.

Cuando parecía que el local se iba al descanso con una diferencia manejable, llegó la jugada que pudo cambiar la historia. En el cierre de la etapa inicial, una mano de Exequiel Zeballos dentro del área fue sancionada como penal para Talleres. Mateo Cáceres tomó la responsabilidad, pero Agustín Marchesín adivinó el remate bajo a su izquierda, contuvo el disparo y sostuvo el 1-0, en una intervención que se gritó casi como un gol.

Gol desde el vestuario y control Xeneize

El golpe anímico para la visita se profundizó apenas iniciado el complemento. En la primera jugada del segundo tiempo, Blanco desbordó por izquierda y envió un centro preciso al corazón del área. Otra vez, el que apareció fue Merentiel, que se anticipó a la defensa y definió de primera para el 2-0, cuando todavía no se había cumplido ni un minuto de la segunda mitad.

Con dos goles de distancia, Boca se asentó definitivamente en el partido y jugó con la desesperación de Talleres. El equipo dirigido por Claudio Úbeda encontró espacios para lastimar de contra: Milton Giménez tuvo una chance clara que tapó Guido Herrera y el propio Exequiel Zeballos estrelló un remate en el palo, en acciones que pudieron ampliar la diferencia.

Del otro lado, la “T” siguió buscando el descuento. Federico Girotti contó con una de las más peligrosas, con un cabezazo de pique al suelo que dio en el travesaño, mientras otras aproximaciones se diluyeron entre la firmeza de la defensa local y nuevas respuestas seguras de Marchesín, una de las figuras del encuentro.

Boca a cuartos frente a Argentinos; Talleres, eliminado

Con el 2-0 consumado, Boca Juniors selló su clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, instancia en la que recibirá a Argentinos Juniors en La Bombonera, nuevamente a partido único. El Xeneize sumó su quinta victoria consecutiva en el certamen y se consolida como uno de los grandes candidatos al título.

Para Talleres de Córdoba, en cambio, la eliminación deja una sensación ambivalente: por un lado, el buen tramo inicial, las situaciones generadas y el penal que pudo significar el 1-1; por otro, la falta de eficacia y los errores puntuales que terminaron inclinando la balanza. El equipo de Carlos Tevez se despide del Clausura en octavos, luego de haber exigido a Boca durante buena parte del partido, pero sin poder traducir ese esfuerzo en el marcador.