Boca empató con San Lorenzo en La Bombonera y volvió a dejar dudas

Boca empató 1 a 1 con San Lorenzo este miércoles 11 en La Bombonera, por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, en un clásico que dejó un clima tenso y otra señal de preocupación para el equipo local.

El conjunto xeneize logró abrir el marcador a los 10 minutos del segundo tiempo con un gol de Santiago Ascacíbar, en un tramo en el que parecía encontrar el control del partido. Sin embargo, la respuesta de San Lorenzo llegó rápido: a los 19 minutos, Gregorio Rodríguez marcó el empate y cambió otra vez el desarrollo del encuentro.

A partir de esa igualdad, el partido se hizo más friccionado y disputado, con pocas situaciones claras y mucha intensidad en la mitad de la cancha. Boca tuvo mayor posesión y empujó en busca del segundo tanto, pero no logró traducir ese dominio en situaciones netas ni romper la resistencia defensiva del visitante.

El resultado dejó sensaciones encontradas en La Bombonera. Boca no pudo sostener la ventaja y volvió a irse sin ganar en su cancha, mientras que San Lorenzo sumó un punto valioso en un clásico siempre exigente y se mantuvo competitivo en la pelea por la clasificación.

Con este empate, ambos equipos siguieron dentro de la zona de disputa en la Zona A, aunque el sabor fue distinto para cada uno: en Boca pesó más la oportunidad perdida y el malestar de su gente, mientras que en San Lorenzo quedó la impresión de haber rescatado un resultado importante en una parada difícil.