Boca e Independiente empataron en La Bombonera y repartieron puntos en un clásico intenso

El Xeneize y el Rojo igualaron 1-1 este sábado 11 por la fecha 14 del Torneo Apertura. Matías Abaldo abrió la cuenta para la visita y Milton Giménez, de penal, marcó el empate en el cierre del primer tiempo, en una jugada que dejó protestas de Independiente.

Boca e Independiente empataron 1-1 en La Bombonera en uno de los partidos más atractivos de la jornada. El equipo de Avellaneda golpeó primero y pareció manejar mejor varios pasajes del arranque, pero el local encontró la igualdad antes del descanso y terminó rescatando un punto en un partido muy disputado.

El primer gol llegó a los 9 minutos, cuando Matías Abaldo definió para poner en ventaja a Independiente. Sobre el cierre de la primera parte, a los 45+11, Milton Giménez convirtió de penal para Boca y selló el 1-1 definitivo. La sanción generó polémica por el contacto de Sebastián Valdez sobre Alan Velasco, revisado por el VAR antes de la decisión del árbitro Andrés Merlos.

El empate dejó la sensación de un clásico cerrado, tenso y con más lucha que claridad. Independiente mostró personalidad para jugar en una cancha exigente y Boca, con una formación alternativa en varios puestos, logró recomponerse después de quedar abajo en el marcador.

Para Boca, el punto llegó en medio de una agenda apretada, con la mira también puesta en la Copa Libertadores. En el caso de Independiente, la igualdad le permitió sumar en una salida compleja, aunque sin la satisfacción completa de haber podido sostener la ventaja que consiguió en el comienzo.

El próximo compromiso de Boca será este martes 14 de abril a las 21, cuando reciba a Barcelona SC por la Copa Libertadores, mientras que por el torneo local volverá a jugar el domingo 19 ante River. Independiente, en tanto, será local frente a Defensa y Justicia el sábado 18 a las 19.30.