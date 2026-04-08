Boca debutó con un triunfo en la Libertadores: venció 2-1 a Universidad Católica en Chile

El Xeneize arrancó con el pie derecho en el Grupo D de la Copa Libertadores al imponerse este martes como visitante. Leandro Paredes abrió el marcador, Adam Bareiro amplió la ventaja y el descuento local llegó en el tramo final, cuando Boca ya había construido una diferencia merecida.

Boca comenzó su camino en la Copa Libertadores 2026 con una victoria importante fuera de casa al derrotar 2-1 a Universidad Católica en Chile, por la primera fecha de la fase de grupos. El equipo argentino manejó mejor varios pasajes del partido, pegó en los momentos justos y se llevó tres puntos valiosos en un grupo que también integran Cruzeiro y Barcelona de Ecuador.

La apertura del marcador llegó a los 16 minutos, con un remate de Leandro Paredes desde afuera del área que puso en ventaja a Boca. Ya en el segundo tiempo, a los 65, Adam Bareiro convirtió el segundo y le dio mayor tranquilidad al conjunto visitante. Díaz descontó para Universidad Católica a los 83, pero el cierre no modificó el resultado.

Más allá del suspenso del tramo final, Boca dejó una imagen sólida en su estreno copero. Tuvo mayor posesión que su rival, registró 4 tiros al arco contra 3 y supo sostener la ventaja cuando el equipo chileno intentó reaccionar en el cierre. El triunfo también le permitió empezar arriba en la tabla del grupo, a la par de Cruzeiro, que en la misma jornada venció 1-0 a Barcelona.

Para Boca, el arranque deja una señal positiva en una competencia que exige solidez desde el comienzo. Ganar en Chile le permitió iniciar la fase de grupos con margen y confianza, en una zona que aparece como una de las más exigentes del certamen. Universidad Católica, en cambio, quedó obligada a recuperarse rápido después de un debut sin puntos en casa.