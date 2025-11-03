Boca consiguió un agónico triunfo ante Estudiantes y llega como líder de su zona al Superclásico

Con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, el “Xeneize” venció 2-1 a Estudiantes en La Plata y se subió a la cima de la Zona A del Torneo Clausura. El equipo de Claudio Úbeda visitará a River el próximo domingo.

Boca Juniors logró un triunfo agónico y clave este domingo al vencer 2-1 a Estudiantes de La Plata en el estadio Jorge Luis Hirschi, por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura. Con este resultado, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda alcanzó la cima de la Zona A con 23 puntos, los mismos que Barracas Central, y llegará como puntero al Superclásico ante River, que se disputará el próximo domingo a las 16:00 en La Bombonera.

Los goles del equipo “xeneize” fueron convertidos por Exequiel Zeballos a los 4 minutos del complemento y Miguel Merentiel, de penal, a los 52. En tanto, Edwin Cetré había marcado el empate transitorio para el “Pincha”, también desde los doce pasos, a los 14 minutos de la segunda parte.

Un desarrollo cambiante y un cierre polémico

El primer tiempo tuvo pocas situaciones de riesgo, aunque Boca pudo haberse puesto en ventaja justo antes del descanso. A los 47 minutos, el árbitro Leandro Rey Hilfer sancionó un penal por falta sobre Zeballos, pero el propio delantero estrelló su remate contra el palo derecho del arquero Fernando Muslera.

En el inicio del complemento, el santiagueño tuvo revancha: recibió un pase filtrado de Milton Giménez y definió cruzado para el 1-0. Sin embargo, diez minutos después, Estudiantes empató gracias a Cetré, que ejecutó con clase un penal tras una infracción del arquero Agustín Marchesín sobre Cristian Medina.

El tramo final estuvo cargado de tensión. A los 43 minutos, Gabriel Neves fue expulsado por una dura falta sobre Ander Herrera, revisada por el VAR. Cuando todo parecía encaminado al empate, el árbitro volvió a marcar penal —esta vez para Boca— por una infracción sobre el propio mediocampista español. Miguel Merentiel asumió la responsabilidad y, con un remate preciso, selló el 2-1 definitivo.

Impacto en la tabla y próximos compromisos

Con esta victoria, Boca quedó en lo más alto del grupo y dio un paso importante hacia la clasificación a la próxima Copa Libertadores. Además, recuperó confianza antes del duelo más esperado ante River.

Por su parte, el conjunto de Eduardo Domínguez cortó una racha de cinco partidos sin derrotas y se ubica en la quinta posición, con 21 unidades. Su próximo compromiso será frente a Tigre, el domingo 9 de noviembre a las 21:30, como visitante.