Boca 5 – Newell’s 0: festival xeneize bajo la lluvia en la Bombonera y salto a la cima

Doblete de Milton Giménez y tantos de Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco para una goleada que cambió el clima xeneize.
En la Bombonera y por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, Boca goleó 5–0 a Newell’s este domingo, en una actuación de autoridad que se encaminó desde el arranque y se sostuvo con eficacia en las dos áreas.
El Xeneize pegó temprano con Milton Giménez de cabeza a los 6’ y volvió a marcar el 2–0 a los 23’ tras otra buena secuencia ofensiva. La superioridad se tradujo en el 3–0 a los 31’ con definición de Ayrton Costa. Después del descanso, Brian Aguirre estiró la cuenta a los 49’ y Lautaro Blanco puso cifras definitivas a los 58’, coronando la tarde bajo la lluvia.
Boca fue intenso para recuperar, vertical cuando encontró espacios y firme atrás cuando tocó resistir. Newell’s insinuó en ráfagas, pero no tuvo respuestas ante la efectividad del local y terminó desbordado en el tramo final.
Impacto en la tabla
- Boca llega a 17 puntos y queda puntero de la Zona A.
- Newell’s permanece en la parte baja de la Zona A (anteúltimo), con 10 puntos, sin poder acercarse a puestos de playoffs.
Próximos partidos
- Barracas Central vs Boca — sábado 11 de octubre, 14:30, en el Claudio “Chiqui” Tapia.
- Newell’s vs Tigre — viernes 10 de octubre, 18:30, en el Coloso Marcelo Bielsa.