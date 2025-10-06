Boca 5 – Newell’s 0: festival xeneize bajo la lluvia en la Bombonera y salto a la cima

Doblete de Milton Giménez y tantos de Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco para una goleada que cambió el clima xeneize.

En la Bombonera y por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, Boca goleó 5–0 a Newell’s este domingo, en una actuación de autoridad que se encaminó desde el arranque y se sostuvo con eficacia en las dos áreas.

El Xeneize pegó temprano con Milton Giménez de cabeza a los 6’ y volvió a marcar el 2–0 a los 23’ tras otra buena secuencia ofensiva. La superioridad se tradujo en el 3–0 a los 31’ con definición de Ayrton Costa. Después del descanso, Brian Aguirre estiró la cuenta a los 49’ y Lautaro Blanco puso cifras definitivas a los 58’, coronando la tarde bajo la lluvia.

Boca fue intenso para recuperar, vertical cuando encontró espacios y firme atrás cuando tocó resistir. Newell’s insinuó en ráfagas, pero no tuvo respuestas ante la efectividad del local y terminó desbordado en el tramo final.

Impacto en la tabla

Boca llega a 17 puntos y queda puntero de la Zona A .

llega a y queda . Newell’s permanece en la parte baja de la Zona A (anteúltimo), con 10 puntos, sin poder acercarse a puestos de playoffs.

Próximos partidos