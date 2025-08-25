Boca 2 – Banfield 0: triunfo necesario y alivio en La Bombonera con goles uruguayos

Merentiel y Cavani marcaron los goles que le devolvieron la confianza al Xeneize ante su gente.

Este domingo, en la Bombonera, por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, Boca Juniors venció 2-0 a Banfield y sumó un triunfo clave en su intento de recuperar protagonismo.

Tras un primer tiempo parejo y con pocas llegadas, el partido se abrió recién en el complemento. A los 55 minutos, Miguel Merentiel aprovechó un centro en el área y definió suave tras dejar al arquero en el camino para poner el 1-0. Con la ventaja, Boca se adueñó del trámite y encontró espacios frente a un Banfield obligado a adelantarse.

La tranquilidad llegó a los 82’, cuando Edinson Cavani conectó de cabeza un rebote tras un corner desde la derecha y selló el 2-0 definitivo. El uruguayo, que venía de una sequía prolongada, celebró con fuerza su reencuentro con el gol.

Banfield, más allá de algunas aproximaciones aisladas, nunca logró inquietar seriamente al arquero rival y se fue de La Boca con otra derrota que lo deja en una posición incómoda. Boca, en cambio, se reencontró con su gente y con una versión más convincente, vital para cortar la racha negativa.

Impacto en la tabla

Boca Juniors alcanza los 9 puntos (2 victorias, 3 empates, 1 derrota) y se acomoda en el grupo perseguidor de la Zona A.

Banfield queda con 4 puntos (1 victoria, 1 empate, 4 derrotas) y sigue comprometido en la parte baja.

