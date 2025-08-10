Boca 1 – Racing 1: empate que prolonga la racha negativa del Xeneize

Con un gol agónico de Milton Giménez, Boca rescató un punto ante Racing en La Bombonera, pero acumula doce partidos sin ganar en el Clausura.

Boca Juniors y Racing Club empataron 1 a 1 este sábado en La Bombonera, por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El visitante se puso en ventaja a los 76 minutos con un tanto de Santiago Solari, que aprovechó un rebote para definir ante la salida de Agustín Marchesín.

Cuando parecía que la Academia se llevaba el triunfo, Milton Giménez apareció a los 88 minutos para igualar el marcador con un cabezazo preciso, tras un tiro libre ejecutado por Leandro Paredes. El gol encendió a la hinchada local, pero no alcanzó para revertir una racha preocupante.

Un clásico intenso y con final abierto

Racing mostró mayor solidez durante gran parte del partido y generó las situaciones más claras. Boca, en cambio, volvió a exhibir dificultades para construir juego ofensivo y dependió de la pelota parada para encontrar el empate.

El encuentro se disputó con alta intensidad y varios roces, aunque sin demasiadas ocasiones de gol. El reparto de puntos dejó sensaciones dispares: Racing se fue con la frustración de haber dejado escapar la victoria, mientras que Boca celebró el empate como un alivio parcial.

Lo que viene

En la próxima fecha, Boca visitará a Independiente Rivadavia en Mendoza con la necesidad urgente de cortar la mala racha. Racing, por su parte, recibirá a Tigre en el Clausura y luego enfrentará a Peñarol por la Copa Libertadores.