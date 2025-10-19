Boca 1-2 Belgrano: el Pirata dio el golpe en La Bombonera en una noche de homenaje a Russo

El primer partido tras la muerte de Miguel Ángel Russo terminó en derrota: Belgrano fue efectivo y se llevó tres puntos claves de Buenos Aires.

En el estadio Alberto J. Armando y por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, Boca Juniors perdió 2-1 frente a Belgrano este sábado, en un encuentro atravesado por la emoción y la sorpresa.

Antes del inicio, el estadio rindió homenaje a Miguel Ángel Russo, exentrenador campeón con el club, fallecido días atrás. La Bombonera entera aplaudió de pie mientras se proyectaban imágenes del técnico y los jugadores salieron con brazalete negro.

Pero el clima de recogimiento derivó en frustración futbolística: a los 56’, Lucas Passerini abrió el marcador de penal tras una falta dentro del área que se revisó con el VAR. Apenas seis minutos después, un centro bajo terminó en autogol de Leandro Paredes, que descolocó a Agustín Marchesín y puso el 2-0 parcial. Boca reaccionó rápido con el descuento de Exequiel Zeballos a los 65’, y desde entonces empujó con ímpetu, aunque sin precisión.

Belgrano resistió con orden, cortó los circuitos de ataque y sostuvo la diferencia con solidez defensiva. Boca, entre la ansiedad y la carga emocional de la noche, no logró encontrar claridad ni aprovechar las oportunidades finales.

El equipo cordobés consiguió un triunfo de enorme valor simbólico y deportivo, mientras que el conjunto xeneize vuelve a quedar en deuda ante su gente en un contexto sensible.

Impacto en la tabla

Belgrano: 18 puntos , 4° en la Zona B.

, 4° en la Zona B. Boca Juniors: 17 puntos, 7° en la Zona B.

Próximos partidos