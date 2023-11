Bielsa: “No hay un método lo suficientemente efectivo contra Messi”

Fuente: Télam

Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, aseguró hoy que “no hay un método lo suficientemente efectivo” contra el crack rosarino Lionel Messi, a propósito del duelo rioplatense del próximo jueves en La Bombonera por la 5ta. fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

“No hay un método ni procedimiento que sea lo suficientemente efectivo contra Messi, que es el mejor jugador del mundo, justificadamente. Messi también jugó partidos en los que no lució, pero no porque se aplicó una fórmula infalible, porque la misma fórmula que se utilizó en muchos partidos donde no logró lucir, se utilizó en los que sí se lució. No hay una fórmula”, expresó Bielsa en la conferencia de prensa que fue transmitida por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

“Alguna vez habrá que preguntarle a él, qué sería lo conveniente para evitar que juegue bien. Porque las preguntas que nos han hecho a los entrenadores, no han sido ningún aporte”, indicó el DT rosarino.

“Y es mejor eso para el futbol, que tiene como esperanza que los grandes jugadores luzcan. Que no haya una fórmula eficaz para que un gran jugador no luzca, mantendrá más vivo al fútbol”, reflexionó el exseleccionador de la Argentina entre 1998 y 2004.

Desde su punto de vista, el choque ante Argentina “no puede ser sencillo de ninguna manera” y destacó, más allá de los resultados del último tiempo, que el plantel juega “del mismo modo y con el mismo estilo” desde hace mucho tiempo.

“Si a un rival como Argentina jugás todo el partido defendiendo, creo que las posibilidades de éxitos son muy bajas. Siempre imagino que en cualquier cancha o rival intentaremos dominar”, marcó el entrenador de la “Celeste”.

Bielsa, ante la insistencia del periodismo local, también habló de la posibilidad de convocar al goleador Luis Suárez, de presente exitoso en Gremio de Brasil, admitido por el entrenador rosarino, que en cierta forma se molestó por el rumor de citarlo por primera vez.

“Evidentemente tenemos necesidades distintas respecto de la difusión de las decisiones. La condición de que un jugador sea reservado es un recurso reglamentario que plantea la organización y desde mi punto de vista no debe ser difundido. Porque si uno va a convocar un número determinado y la relación entre los convocados y los reservados deja afuera de la convocatoria a un grupo de futbolistas, es natural que se sientan decepciones y expuestos por esa primera elección que potencialmente los deja afuera del grupo final”, evaluó Bielsa.

“Hay que ser cuidadoso con la autoestima de un jugador. Hay que recurrir a él cuando sea necesario y no excluirlo de una potencial nominación. Es mucho más sencillo para los medios descartar mi mirada y privilegiar la mirada de ustedes, que es comprensible, que es responder a las expectativas populares, que es una aparente intolerancia de esperar a que los hechos sean confirmados para poder valorarlos”, dijo.

“Y cuando los hechos no confirmados son discutidos, sucede una polémica innecesaria e inútil, que ocupa mucho espacio, pero que están basadas en nada”, señaló el ex DT de Newell’s y Vélez.

Y agregó: “Cuando doy tanta vuelta para contestar la misma pregunta, no me siento cómodo respecto de ustedes, me siento un charlatán, pero debo responder”, puntualizó.

Más allá del caso Suárez, Bielsa luego esbozó algunas sonrisas para los periodistas e incluso se dio tiempo para contar algunas anécdotas que incluyeron a nombres como Ariel Ortega y Marcelo Gallardo, entre otros.