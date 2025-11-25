Bicicleteada Familiar por la Identidad Carlospacense reunió a cientos de participantes

Centenares de familias participaron este domingo de la Bicicleteada Familiar “Carlos Nicandro Paz por nuestra identidad”, una propuesta recreativa que formó parte de las actividades por el Día de la Identidad Carlospacense.

Con la participación de cientos de familias, este domingo por la tarde se llevó a cabo la Bicicleteada Familiar “Carlos Nicandro Paz por nuestra identidad”, una iniciativa que tuvo como propósito compartir una jornada de deporte y naturaleza en la costanera del lago San Roque.

Personas de todas las edades se sumaron al recorrido, en un clima familiar y recreativo, consolidando esta actividad como un espacio de encuentro en torno a la identidad local y a la promoción de hábitos saludables.

El encuentro se enmarcó en el Día de la Identidad Carlospacense, que se recordó el 4 de noviembre, y que incluyó distintas propuestas deportivas y culturales abiertas a toda la comunidad.

En ese contexto, el próximo domingo 30 de noviembre se realizará el encuentro “Básquet por Nuestra Identidad Carlospacense” en el Estadio Arena Carlos Paz. En la ocasión, el Club Social y Deportivo Sarmiento, el Club de Pesca y el Club Sportivo Bolívar compartirán una jornada especial en la que jugadores actuales y referentes históricos de estas instituciones, consideradas pilares de la identidad deportiva de Villa Carlos Paz, se encontrarán dentro de la cancha.