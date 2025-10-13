Bialet Massé celebra la 2° Feria del Libro con destacadas autoras, lecturas y propuestas culturales

El evento se realizará los días 17 y 18 de octubre en el Centro Cultural Sonia Torres, con la participación de Rony Vargas, Graciela Bialet y María Teresa Andruetto. Habrá presentaciones de libros, talleres, lecturas, recitales y venta de ejemplares de editoriales nacionales.

La 2° Feria del Libro de Bialet Massé se desarrollará este jueves 17 y viernes 18 de octubre en el Centro Cultural Sonia Torres (CIC, Del Campillo 424), con una programación que combina literatura, música, talleres y propuestas educativas para toda la comunidad.

El evento, organizado por la Municipalidad de Bialet Massé, contará con la participación de autores, editoriales, instituciones culturales y referentes del ámbito literario de Córdoba y la región.

Acto de apertura

El acto protocolar se realizará el jueves 17 a las 14:30 en el Salón Tohaen del CIC, con la presencia de Rony Vargas y las reconocidas escritoras Graciela Bialet y María Teresa Andruetto.

La invitación municipal destaca el espíritu del encuentro bajo la premisa del Dr. Juan Bialet Massé: “Enseñar es la suprema caridad, aprender la gran conquista”, como lema que inspira esta nueva edición.

Programación literaria y artística

Durante ambas jornadas habrá presentaciones de libros, lecturas, conversatorios, conferencias, talleres para niños, espectáculos musicales y exposición de artistas plásticos.

Entre las actividades destacadas:

Viernes 17 de octubre

15:30 a 16:00: Presentación del proyecto de la Biblioteca de Bialet Massé .

. 15:00 a 18:00: Taller de Lecturas del CEDILIJ .

. 19:00 a 19:30: Presentación del libro “La patria que me parió, que nos parió” de César Ortiz .

. 20:30: Recital poético-musical basado en la obra de Aida Pochá Redero, con la participación de Damián Saracho, Simón Paredes, Pablo Cao y Verónica Guzmán.

Sábado 18 de octubre

12:30 a 13:00: Lecturas abiertas .

. 15:00 a 17:00: Taller de Lecturas del CEDILIJ .

. 17:00 a 18:00: “El arte de amar: otra mirada posible de nuestros vínculos”, por Analía Retamar .

. 20:45 a 21:15: Presentación del libro “Desenterrando lunas”, de Analía Requena.

Libros y editoriales

En los stands de la feria se podrán adquirir libros de la Editorial Universitaria de Villa María (EDUVIM) y del Fondo de Cultura Económica, entre otras editoriales.

La propuesta busca acercar la lectura y la producción literaria a toda la comunidad, fortaleciendo la identidad cultural local y promoviendo el acceso a la palabra escrita.