Bialet Massé celebra la 2° Feria del Libro con destacadas autoras, lecturas y propuestas culturales

El evento se realizará los días 17 y 18 de octubre en el Centro Cultural Sonia Torres, con la participación de Rony Vargas, Graciela Bialet y María Teresa Andruetto. Habrá presentaciones de libros, talleres, lecturas, recitales y venta de ejemplares de editoriales nacionales.
La 2° Feria del Libro de Bialet Massé se desarrollará este jueves 17 y viernes 18 de octubre en el Centro Cultural Sonia Torres (CIC, Del Campillo 424), con una programación que combina literatura, música, talleres y propuestas educativas para toda la comunidad.
El evento, organizado por la Municipalidad de Bialet Massé, contará con la participación de autores, editoriales, instituciones culturales y referentes del ámbito literario de Córdoba y la región.
Acto de apertura
El acto protocolar se realizará el jueves 17 a las 14:30 en el Salón Tohaen del CIC, con la presencia de Rony Vargas y las reconocidas escritoras Graciela Bialet y María Teresa Andruetto.
La invitación municipal destaca el espíritu del encuentro bajo la premisa del Dr. Juan Bialet Massé: “Enseñar es la suprema caridad, aprender la gran conquista”, como lema que inspira esta nueva edición.
Programación literaria y artística
Durante ambas jornadas habrá presentaciones de libros, lecturas, conversatorios, conferencias, talleres para niños, espectáculos musicales y exposición de artistas plásticos.
Entre las actividades destacadas:
Viernes 17 de octubre
- 15:30 a 16:00: Presentación del proyecto de la Biblioteca de Bialet Massé.
- 15:00 a 18:00: Taller de Lecturas del CEDILIJ.
- 19:00 a 19:30: Presentación del libro “La patria que me parió, que nos parió” de César Ortiz.
- 20:30: Recital poético-musical basado en la obra de Aida Pochá Redero, con la participación de Damián Saracho, Simón Paredes, Pablo Cao y Verónica Guzmán.
Sábado 18 de octubre
- 12:30 a 13:00: Lecturas abiertas.
- 15:00 a 17:00: Taller de Lecturas del CEDILIJ.
- 17:00 a 18:00: “El arte de amar: otra mirada posible de nuestros vínculos”, por Analía Retamar.
- 20:45 a 21:15: Presentación del libro “Desenterrando lunas”, de Analía Requena.
Libros y editoriales
En los stands de la feria se podrán adquirir libros de la Editorial Universitaria de Villa María (EDUVIM) y del Fondo de Cultura Económica, entre otras editoriales.
La propuesta busca acercar la lectura y la producción literaria a toda la comunidad, fortaleciendo la identidad cultural local y promoviendo el acceso a la palabra escrita.