Belgrano y Talleres empataron sin goles en Alberdi y extendieron la racha de clásicos igualados

El Pirata y la T igualaron 0 a 0 este domingo en el Gigante de Alberdi, por la fecha 11 del Torneo Apertura. Fue un clásico cerrado, con pocas situaciones claras, y significó el séptimo empate consecutivo entre ambos en torneos oficiales.

Belgrano y Talleres empataron 0 a 0 este domingo en el estadio Julio César Villagra, en una nueva edición del clásico cordobés por el Torneo Apertura de la Liga Profesional. En un partido muy disputado, los dos equipos se respetaron demasiado y casi no generaron situaciones netas de gol.

El encuentro tuvo un desarrollo parejo, friccionado y con mucha tensión, pero con escaso vuelo ofensivo. Ni el local ni la visita lograron imponer condiciones con claridad, en un trámite que por momentos se volvió trabado y con predominio de las marcas por sobre el juego asociado.

Con este resultado, Belgrano sumó un punto que le permite seguir prendido en la pelea de la Zona B, mientras que Talleres volvió a sumar fuera de casa y sostuvo su posición dentro de la zona de clasificación de la Zona A. El empate también prolongó una tendencia reciente: el clásico cordobés terminó igualado por séptima vez consecutiva en competiciones oficiales.

En la próxima fecha, Belgrano volverá a jugar como local ante Racing este sábado a las 22.15, mientras que Talleres visitará a Independiente también este sábado, desde las 16.00.