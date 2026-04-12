Belgrano venció a Aldosivi en Alberdi y volvió al triunfo en el Apertura

El Pirata se impuso 1-0 este viernes 10 en el Gigante de Alberdi con un gol de Lucas Zelarayán y se acomodó en la pelea de la Zona B. El equipo de Ricardo Zielinski sufrió en el tramo final por la expulsión de Emiliano Rigoni, pero sostuvo una victoria valiosa ante un rival que sigue sin ganar en el torneo.

Belgrano derrotó 1-0 a Aldosivi por la fecha 14 del Torneo Apertura y cortó su racha sin victorias en un partido trabajado, de dominio celeste en el primer tiempo y de mayor sufrimiento en el complemento. El equipo cordobés hizo la diferencia en Alberdi y sumó tres puntos que lo devolvieron a la zona alta de la tabla.

El único gol de la noche llegó a los 28 minutos del primer tiempo. Lucas Zelarayán apareció en el área y definió para poner en ventaja al Pirata, que hasta ese momento había sido más claro en el manejo del juego y en la generación de situaciones.

El desarrollo cambió en el segundo tiempo, cuando Emiliano Rigoni fue expulsado a los 51 minutos y dejó a Belgrano con diez hombres. A partir de esa roja, Aldosivi empujó más y obligó al local a replegarse, pero no logró quebrar la resistencia del equipo de Zielinski, que sostuvo la ventaja hasta el cierre.

Con esta victoria, Belgrano quedó con 22 puntos y se metió en el cuarto puesto de la Zona B, a cuatro unidades del líder Independiente Rivadavia. Aldosivi, en cambio, siguió en el fondo con 6 puntos y todavía no pudo ganar en lo que va del campeonato.

El triunfo le devolvió aire al Pirata en un tramo importante del torneo y lo dejó bien posicionado de cara a la recta final de la fase regular. Más allá del sufrimiento del cierre, Belgrano encontró en Zelarayán la llave para resolver un partido que necesitaba ganar.

En la próxima fecha, Belgrano visitará a Barracas Central el lunes 20 de abril a las 15, mientras que Aldosivi volverá a jugar el domingo 19 de abril a las 13.30, cuando reciba a Racing Club en Mar del Plata.

