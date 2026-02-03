Belgrano se trajo un empate valioso de La Paternal y sigue invicto en el Apertura

El Pirata igualó 0 a 0 frente a Argentinos Juniors en el Diego Armando Maradona, por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura 2026, y alcanzó los cinco puntos en el inicio del campeonato.

Belgrano sumó otro punto importante fuera de casa al empatar 0 a 0 con Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona, en un partido intenso y con llegadas claras para ambos lados por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura 2026. Con este resultado, tanto el equipo cordobés como el conjunto de La Paternal quedaron con cinco puntos y se mantienen invictos en el arranque del certamen.

En el primer tiempo, el dueño de casa manejó más la pelota y generó la situación más nítida de la etapa inicial: tras un centro desde la derecha, Alan Lescano ganó en el área y su cabezazo se estrelló en el travesaño de Thiago Cardozo, ahogando el grito de gol local. Belgrano respondió con dos aproximaciones muy claras: primero, un frentazo de Francisco González Metilli que se fue apenas desviado, y luego un remate de primera desde afuera del área de Franco “Mudo” Vázquez que pasó muy cerca de uno de los postes del arquero Brayan Cortés.

El complemento mantuvo el tono parejo. Argentinos volvió a avisar con una llegada de Erik Godoy, que conectó de volea un centro desde la derecha y disparó apenas por encima del travesaño. Más tarde, Diego Porcel llegó a convertir, pero la acción fue anulada por posición adelantada y el marcador siguió en cero. A partir de allí, Belgrano creció en el juego: Vázquez se hizo eje del equipo, pidió la pelota y ordenó cada ataque celeste, confirmando su peso como conductor en esta nueva etapa.

Los cambios le dieron frescura al Pirata, con los ingresos de los juveniles Ramiro Hernandes y Lautaro Gutiérrez, que aportaron movilidad y presión en campo rival. En el tramo final, el visitante estuvo muy cerca de llevarse todo: en la última jugada del partido, Santiago Longo sacó un remate cruzado desde la puerta del área y obligó a una gran respuesta de Cortés, que se estiró para evitar el gol y sellar el 0 a 0 definitivo.

Más allá de la falta de goles, el encuentro dejó buenas señales para ambos equipos: Argentinos reafirmó su idea ofensiva, mientras que Belgrano volvió a mostrar solidez, carácter para competir como visitante y la influencia creciente de Franco Vázquez como figura del equipo. Con el empate, los dos quedaron bien posicionados en la tabla de la Zona B, con cinco unidades y dentro del pelotón que persigue a los líderes.

En la próxima fecha, Belgrano volverá al Gigante de Alberdi para recibir a Banfield el sábado 7 de febrero a las 22.15, mientras que Argentinos visitará a Racing en Avellaneda ese mismo sábado desde las 18.00, en otro duelo clave para la lucha por los primeros puestos del grupo.