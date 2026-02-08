Belgrano se hizo fuerte en Alberdi, venció a Banfield y sigue invicto en el Apertura

Con un golazo de Lucas Zelarayán en el segundo tiempo, Belgrano le ganó 1–0 a Banfield en el Gigante de Alberdi, por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026, y se acomodó en los primeros puestos de la Zona B.

En una noche cerrada y de mucha fricción, Belgrano encontró la manera de destrabar el partido ante Banfield y se quedó con un triunfo clave por 1–0 en el Gigante de Alberdi, en el marco de la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Apertura 2026. El único tanto llegó en el inicio del complemento, con una gran definición de Lucas Zelarayán, que le permitió al Pirata mantenerse invicto y acercarse a la cima de la tabla.

Durante el primer tiempo el trámite fue parejo. Belgrano intentó asumir el protagonismo desde el arranque, con Nicolás Fernández muy activo en el frente de ataque y Zelarayán moviéndose libre detrás del nueve para intentar filtrar pases. Sin embargo, el Taladro respondió con un bloque compacto y líneas juntas, cerrando espacios por el centro y obligando al local a probar con remates de media distancia y centros desde los costados.

Banfield también tuvo sus momentos. Con salidas rápidas tras la recuperación y buen trabajo de sus volantes, la visita buscó lastimar de contra, aunque sin demasiada precisión en los metros finales. El partido se jugó casi siempre lejos de los arcos, con pocas situaciones claras y muchas disputas en la mitad de la cancha, lo que dejó la sensación de que cualquier detalle podía inclinar la balanza.

El quiebre llegó a los 8 minutos del segundo tiempo. Después de una maniobra individual por la izquierda, Lucas Zelarayán encaró hacia el medio, se acomodó y sacó un derechazo de media distancia que se metió pegado al palo izquierdo del arquero, firmando un golazo que desató el festejo en Alberdi. La ventaja le dio aire a Belgrano y obligó a Banfield a adelantarse en busca del empate.

Con el resultado a favor, el equipo de Ricardo Zielinski se replegó unos metros y apostó a salir rápido cada vez que recuperó la pelota. Nicolás Fernández siguió siendo una vía de descarga y generó varias acciones peligrosas, mientras que el fondo celeste respondió bien en los centros y pelotas cruzadas que Banfield empezó a lanzar en el tramo final del partido. El Taladro tuvo algún intento aislado, pero chocó con una defensa firme y careció de claridad para aprovechar las pelotas paradas.

En los minutos finales, Belgrano supo administrar la ventaja: cortó el ritmo con criterio, sostuvo la intensidad en la marca y evitó que Banfield encontrara espacios limpios para rematar dentro del área. Cuando el árbitro marcó el cierre, el festejo en el Gigante de Alberdi tuvo sabor a victoria grande, no solo por los puntos, sino también por la solidez mostrada en un partido trabado y de detalles.

Con este resultado, el Pirata llegó a 8 puntos en cuatro fechas y se mantiene en los puestos de arriba de la Zona B, todavía sin conocer la derrota en el Apertura. Banfield, en cambio, quedó con 4 unidades, con una campaña irregular y la necesidad de reaccionar para no perder contacto con el lote de protagonistas.

En la próxima jornada, Belgrano tendrá una dura prueba como visitante frente a Independiente Rivadavia, mientras que Banfield volverá a presentarse en el sur del conurbano bonaerense para recibir a Racing, en otro duelo exigente pensando en enderezar el arranque del torneo.