Belgrano no pudo con Unión en Alberdi y cerró el Clausura afuera de los playoffs

Belgrano igualó 0-0 con Unión en el Gigante de Alberdi, necesitaba ganar para meterse en el reducido y terminó despidiéndose del Torneo Clausura pese a ser protagonista durante gran parte del partido.

Belgrano cerró su participación en el Torneo Clausura con un empate sin goles ante Unión y se quedó sin la chance de acceder a los playoffs. El Pirata estaba obligado a ganar para meterse en el reducido y asumió el protagonismo desde el inicio, pero se topó con una gran actuación de Nicolás Tagliamonte, que se convirtió en la figura de la tarde y sostuvo el cero para el Tatengue.

Aunque llegó a Córdoba ya clasificado y sin urgencias en la tabla, el equipo de Leonardo Madelón no se resignó a jugar de compromiso: el DT apostó por una formación titular y sus dirigidos respondieron con un planteo intenso. Los ex Talleres Franco Fragapane y Cristian Tarragona fueron importantes en ataque y confirmaron que Unión no viajó a “esperar el empate”, sino a disputar el duelo de igual a igual, lo que le dio ritmo y atractivo al encuentro.

Con el correr de los minutos, Belgrano fue acumulando gente en campo rival. El equipo de Ricardo Zielinski terminó jugado al ataque, con Uvita Fernández, Lucas Passerini y los dos Zelarayán en cancha. Como suele ocurrir, el Chino Zelarayán volvió a ser uno de los puntos más altos del Celeste, bien acompañado por González Metilli y Lucas Menossi, que aportaron orden, pase y despliegue en la mitad de la cancha.

El complemento encontró a Belgrano pagando el desgaste. El partido se abrió, aparecieron espacios y el trámite se hizo de ida y vuelta, con situaciones claras para ambos lados. Unión encontró más terreno para lastimar de contra y el local quedó expuesto en defensa, aunque sin perder la ambición. Para colmo, el Ruso Zielinski no pudo contar con nombres importantes en este cierre de campeonato: Jara, Lisandro López y Longo quedaron al margen, lo que acotó las variantes para cambiar el desarrollo desde el banco.

En un partido con llegadas de riesgo en las dos áreas, las primeras grandes intervenciones fueron del arquero celeste. Thiago Cardozo se lució con una doble atajada que evitó la apertura del marcador y lo puso en el centro de las miradas como uno de los destacados de la tarde. Del otro lado, a los 20 minutos, Tagliamonte respondió con una tapada clave ante una volea de Jeremías Lucco: la pelota picó y complicó al arquero tatengue, que logró desviar y mantener el 0-0.

El resultado final selló una nueva frustración para el Pirata en el certamen doméstico. Con este empate, Belgrano quedó afuera del reducido por segunda vez consecutiva y despidió su temporada con un balance agridulce: alcanzó las semifinales de la Copa Argentina, pero volvió a quedar en deuda en el torneo local, donde no pudo coronar con clasificación a la instancia decisiva pese al apoyo de su gente y a un cierre de fase en el que lo dejó todo en busca del triunfo.