Belgrano no lo pudo sostener ante Argentinos y quedó eliminado de la Copa Argentina

El “Pirata” se puso en ventaja con un golazo del “Chino” Zelarayán, pero el “Bicho” lo dio vuelta en el complemento con tantos de López Muñoz y Molina. El equipo de La Paternal jugará la final del torneo.

Belgrano de Córdoba quedó eliminado de la Copa Argentina tras caer 2 a 1 frente a Argentinos Juniors en una de las semifinales disputadas este jueves en el Gigante de Arroyito, ante un gran marco de público celeste.

El equipo dirigido por Juan Cruz Real se adelantó a los 36 minutos del primer tiempo, cuando Lucas “Chino” Zelarayán aprovechó un rebote fuera del área y sacó un remate potente que se desvió en un defensor, descolocando al arquero Sergio “Chiquito” Romero.

Argentinos había mostrado más iniciativa en la etapa inicial y estuvo cerca del empate con un tiro libre de Alan Lescano que dio en el travesaño.

Reacción y remontada del “Bicho”

En el complemento, el conjunto de Nicolás Diez cambió la actitud y se adueñó del juego. A los 15 minutos, un desborde de Diego Porcel por la izquierda terminó en centro rasante para Hernán López Muñoz, que apareció libre en el área para empatar el partido.

Belgrano sufrió el ritmo y la presión del rival, que continuó atacando por los costados y encontró espacios en una defensa cada vez más exigida.

A los 33 del segundo tiempo, el árbitro Yael Falcón Pérez sancionó un penal por un agarrón en el área del “Pirata”. Sin revisión del VAR, Tomás Molina, ex Talleres, ejecutó con precisión y selló el 2 a 1 definitivo para el “Bicho”.

Argentinos a la final

Con la victoria, Argentinos Juniors avanzó a la final de la Copa Argentina 2025, donde enfrentará al ganador del duelo entre River e Independiente Rivadavia de Mendoza, que se jugará este viernes en el estadio Mario Alberto Kempes.

Para Belgrano, la derrota significó el cierre de su camino en el certamen, pese a una campaña destacada y a la ilusión que había despertado la vuelta de su figura Lucas Zelarayán.