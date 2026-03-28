Belgrano goleó a Atlético Rafaela y avanzó con autoridad en la Copa Argentina

El Pirata venció 3 a 0 este viernes en La Pedrera, por los 32avos de final de la Copa Argentina. Los goles fueron de Emiliano Rigoni, Lautaro Gutiérrez y Lucas Passerini, en una noche en la que el conjunto cordobés fue claramente superior.

Belgrano derrotó 3 a 0 a Atlético Rafaela este viernes en el estadio Único La Pedrera de Villa Mercedes, en San Luis, y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina con una actuación convincente desde el arranque.

El equipo cordobés abrió el marcador por intermedio de Emiliano Rigoni, en un primer tiempo en el que logró marcar diferencias desde el juego y también desde la intensidad. Con la ventaja a su favor, Belgrano manejó mejor el trámite y dejó a Rafaela cada vez más lejos de la reacción.

En el complemento, el Pirata terminó de resolver la historia con dos goles de penal. Lautaro Gutiérrez amplió la diferencia y más tarde Lucas Passerini convirtió el tercero para sellar un triunfo claro, sin sobresaltos y con superioridad en casi todos los pasajes del partido.

El resultado le permitió a Belgrano arrancar con firmeza su camino en esta edición de la Copa Argentina, un torneo en el que viene de una muy buena campaña en la temporada pasada. Además, sostuvo su buen antecedente en suelo puntano y dejó una imagen sólida de cara a lo que viene.

En la próxima instancia, Belgrano se enfrentará con Gimnasia de Jujuy, que ya había asegurado su clasificación a los 16avos de final.