Belgrano ganaba con un golazo de Zelarayán, pero Defensa se lo empató de penal en la última

El Pirata se había puesto arriba con un golazo de Lucas Zelarayán, pero el Halcón llegó al empate sobre el cierre con un penal de Aarón Molinas tras una mano en el área. En el Tito Tomaghello, Belgrano dejó escapar dos puntos y Defensa rescató un punto agónico.

Belgrano estuvo a minutos de llevarse un triunfo grande como visitante, pero Defensa y Justicia se lo empató en el final y terminaron 1-1 este viernes en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

El primer tiempo fue parejo y de trámite trabado, con Defensa intentando manejar la pelota y Belgrano apostando a un plan más directo, buscando lastimar cuando encontraba espacios. Ninguno logró abrir el marcador en esa etapa, aunque el partido tuvo intensidad y mucha disputa en la zona media.

En el complemento llegó el golpe del Pirata. A los 8 minutos del segundo tiempo, Lucas Zelarayán sacó un remate desde afuera del área y clavó un golazo para el 1-0, un tanto que le dio a Belgrano el partido que quería: ventaja, orden y la chance de jugar con la desesperación del local.

Defensa y Justicia, obligado, empujó con más gente en campo rival y fue acorralando a Belgrano con centros y segundas pelotas. Cuando parecía que la visita lo cerraba, el encuentro se rompió en la última jugada: un remate en el área terminó en mano y el árbitro sancionó penal. A los 50 del segundo tiempo, Aarón Molinas se hizo cargo y marcó el 1-1 definitivo, desatando el desahogo del Halcón y la bronca del Pirata.

Con el empate, Belgrano sumó afuera pero dejó escapar dos puntos que ya sentía en el bolsillo, mientras Defensa y Justicia rescató una igualdad agónica que le permite sostenerse.

En la próxima fecha, Belgrano será local ante Atlético Tucumán este martes a las 21.30, mientras que Defensa y Justicia visitará a Platense este martes a las 17.00.