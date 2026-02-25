Belgrano fue contundente en Alberdi: 3-1 a Atlético Tucumán y cima de la Zona B

El Pirata golpeó en los momentos justos, se fue 1-0 al descanso y liquidó el partido en el segundo tiempo. Marcaron Emiliano Rigoni, Nicolás “Uvita” Fernández y Julián Mavilla; el descuento fue de penal para el Decano.

Belgrano se hizo fuerte en el Gigante de Alberdi y derrotó 3-1 a Atlético Tucumán este martes, en un triunfo que lo sostiene en lo más alto de la Zona B del Torneo Apertura. El equipo cordobés fue práctico y eficaz: pegó antes del entretiempo, aceleró en el arranque del complemento y cuando el partido parecía controlado, lo terminó de cerrar con el tercer gol.

El 1-0 llegó a los 38 minutos del primer tiempo, cuando Emiliano Rigoni apareció en el área para abrir el marcador y darle tranquilidad al local. Belgrano manejó la ventaja con orden, aunque sobre el cierre de esa etapa tuvo que reacomodarse por una salida obligada en defensa.

En el segundo tiempo, el Pirata encontró su mejor tramo y fue decisivo. A los 53, Nicolás “Uvita” Fernández sacó un zurdazo y estiró la diferencia, un golpe que obligó a Atlético Tucumán a adelantarse y arriesgar más de la cuenta. Con espacios, Belgrano aprovechó: a los 77, Julián Mavilla definió cruzado y puso el 3-0 que pareció sentenciar la historia.

El Decano alcanzó a descontar cerca del final: a los 89, Martín Benítez convirtió de penal para el 3-1 definitivo. No cambió el rumbo del partido, pero sí le dio un cierre con algo de tensión a una noche que Belgrano controló con autoridad en Alberdi.

En la próxima fecha, Belgrano visitará a Huracán el martes 3 de marzo a las 19.15. Atlético Tucumán, por su parte, recibirá a Racing el martes 3 de marzo a las 21.15.