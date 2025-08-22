Belgrano concretó la venta más cara de su historia: Mariano Troilo jugará en el Parma de Italia

El pase del defensor cordobés se cerró en USD 9,6 millones, con un resguardo del 15% de plusvalía para el club de Alberdi.

El Club Atlético Belgrano oficializó la transferencia de Mariano Emir Troilo al Parma Calcio, de la Serie A de Italia, en una operación que alcanza los USD 9.600.000 entre monto fijo, variables y condiciones futuras, por la totalidad del pase.

El club de Alberdi informó que además se aseguró un 15% de plusvalía sobre el excedente de 7,2 millones de euros, lo que otorga un resguardo para futuras ventas. La dirigencia destacó que se trata de la transferencia más importante en la historia de la institución, consolidando a Belgrano como referente en la formación y promoción de futbolistas.

Un producto de la cantera pirata

Troilo, de 22 años, llegó al club en 2012 proveniente de la Escuela de Fútbol E.F.U.L. de barrio Poeta Lugones. Recorrió todo el camino formativo en inferiores hasta debutar en la Copa Argentina en 2023. Desde entonces disputó 57 partidos en Primera División y fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina para la última doble fecha de Eliminatorias frente a Chile y Colombia.

Tras trece años en el club, Belgrano le dedicó un mensaje de despedida en redes sociales, agradeciéndole su profesionalismo, sentido de pertenencia y compromiso:

“Nos sentimos orgullosos de este traspaso y le deseamos el mayor de los éxitos. ¡Hasta pronto, Nano! ¡Belgrano siempre será tu casa!”.

Una política deportiva sostenida

La venta de Troilo se enmarca en la estrategia del club de fortalecer su proyección internacional a partir de la formación de jóvenes talentos, una línea que ya ha dejado ingresos relevantes y que hoy alcanza un récord histórico.