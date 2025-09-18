Belgrano 3 – Newell’s 1: remontada en San Luis y boleto a semifinales para el Pirata en la Copa Argentina

Jara, por duplicado, y Lisandro López dieron vuelta un 0-1 en La Pedrera; el Pirata fue más y se metió entre los cuatro mejores.

Este miércoles, en el Estadio Único La Pedrera de Villa Mercedes (San Luis) y por los cuartos de final de la Copa Argentina, Belgrano venció 3–1 a Newell’s y avanzó a semifinales con autoridad. Fue una noche intensa y con giros: la Lepra golpeó de entrada, pero el equipo cordobés respondió con carácter y eficacia.

Newell’s abrió el marcador a los 8’ con una gran secuencia colectiva que definió Carlos “Cocoliso” González cruzado. La reacción del Pirata no tardó: a los 23’, Franco Jara empató con una tijera en el área tras un despeje corto. El trámite siguió parejo, pero con Belgrano cada vez más cómodo en campo rival.

A poco de iniciado el complemento (50’), Lisandro López apareció atento al rebote del arquero y empujó el 2–1. Hubo protestas airadas en Newell’s por una presunta posición adelantada, pero el tanto quedó convalidado —este certamen no utiliza VAR salvo en la final—. Con espacios, Belgrano sentenció el partido a los 77’: desborde de Mavilla por izquierda y definición de Jara para el 3–1 y la clasificación.

El cierre mostró a un Newell’s volcado al ataque y a Belgrano administrando la ventaja con oficio. Festejo grande en el sector celeste y blanco: remontada, jerarquía en las áreas y pase a una semifinal histórica.

