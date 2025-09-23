Belgrano 3 – Newell’s 0: noche redonda en Alberdi con goles de González Metilli, “Uvita” Fernández y Zelarayán

El Pirata pegó al final del PT, amplió de arranque en el ST y cerró con el Chino; hubo penal atajado por Cardozo y roja a Maroni en la Lepra.
En el Julio César Villagra y por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, este lunes Belgrano goleó 3–0 a Newell’s y coronó una semana ideal ante el mismo rival.
El local abrió el partido a los 37/38’ con Francisco González Metilli, que aprovechó un error del arquero Espínola y empujó para el 1–0. Antes del descanso hubo un momento clave: Darío Benedetto tuvo el penal del empate, pero Thiago Cardozo lo contuvo y mantuvo la ventaja.
El complemento arrancó con otro golpe celeste: a los 49’, Nicolás “Uvita” Fernández apareció en el área para el 2–0. Minutos después, Gonzalo Maroni vio la tarjeta roja (51’) y la Lepra quedó con diez.
Con espacios, Belgrano manejó el trámite y lo liquidó a los 87’: Lucas Zelarayán definió tras una gran intervención de su sobrino Gonzalo, que lo asistió en la puerta del área.
El cierre mostró a un Pirata sólido, con jerarquía en las áreas y oficio para administrar la ventaja. Newell’s, en cambio, se fue frustrado por las chances perdidas y la inferioridad numérica en el segundo tiempo.
Impacto en la tabla
- Belgrano llega a 12 puntos y se mete en zona de playoffs de la Zona A.
- Newell’s queda con 9 puntos, en la parte baja de la Zona A.
Próximos partidos
- Belgrano visitará a Barracas Central el lunes 29 de septiembre.
- Newell’s recibirá a Estudiantes (LP) el martes 30 de septiembre.