Belgrano 3 – Newell’s 0: noche redonda en Alberdi con goles de González Metilli, “Uvita” Fernández y Zelarayán

El Pirata pegó al final del PT, amplió de arranque en el ST y cerró con el Chino; hubo penal atajado por Cardozo y roja a Maroni en la Lepra.

En el Julio César Villagra y por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, este lunes Belgrano goleó 3–0 a Newell’s y coronó una semana ideal ante el mismo rival.

El local abrió el partido a los 37/38’ con Francisco González Metilli, que aprovechó un error del arquero Espínola y empujó para el 1–0. Antes del descanso hubo un momento clave: Darío Benedetto tuvo el penal del empate, pero Thiago Cardozo lo contuvo y mantuvo la ventaja.

El complemento arrancó con otro golpe celeste: a los 49’, Nicolás “Uvita” Fernández apareció en el área para el 2–0. Minutos después, Gonzalo Maroni vio la tarjeta roja (51’) y la Lepra quedó con diez.

Con espacios, Belgrano manejó el trámite y lo liquidó a los 87’: Lucas Zelarayán definió tras una gran intervención de su sobrino Gonzalo, que lo asistió en la puerta del área.

El cierre mostró a un Pirata sólido, con jerarquía en las áreas y oficio para administrar la ventaja. Newell’s, en cambio, se fue frustrado por las chances perdidas y la inferioridad numérica en el segundo tiempo.

Impacto en la tabla

Belgrano llega a 12 puntos y se mete en zona de playoffs de la Zona A .

llega a y de la . Newell’s queda con 9 puntos, en la parte baja de la Zona A.

Próximos partidos