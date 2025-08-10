Belgrano 2 – Banfield 1: el Pirata se hizo fuerte en Alberdi y sumó una victoria clave

Con goles de Gabriel Compagnucci y Lucas Zelarayán, Belgrano superó al Taladro y continúa entre los protagonistas del Clausura.

Belgrano venció 2 a 1 a Banfield este sábado 9 de agosto en el estadio Julio César Villagra, por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El equipo cordobés confirmó su buen presente con un triunfo trabajado y efectivo.

A los 19 minutos del primer tiempo, Gabriel Compagnucci abrió el marcador conectando un centro preciso, luego de una jugada iniciada por Lucas Zelarayán. En el inicio del complemento, el propio Zelarayán amplió la ventaja con un remate certero desde el borde del área.

El descuento de Mauro Méndez para Banfield llegó a los 12 minutos de la segunda mitad, aprovechando una pelota suelta en el área. Sin embargo, el Pirata supo cerrar el partido y asegurar los tres puntos.

Claves del triunfo

Belgrano mostró ambición desde el arranque, con una defensa firme y transiciones rápidas que le permitieron controlar el desarrollo. Banfield reaccionó tras el segundo gol, pero no tuvo la claridad necesaria para alcanzar el empate.

Lo que viene

Con esta victoria, Belgrano suma 7 puntos en 4 fechas y se mantiene en la pelea de su zona. En la próxima jornada visitará a Aldosivo. Banfield, que quedó con 4 unidades, recibirá a Estudiantes de La Plata buscando recuperarse.