Belgrano 0 – San Martín (SJ) 0: dominio sin profundidad y un empate que dejó gusto a poco en Alberdi

El Pirata tuvo la pelota y generó más, pero le faltó claridad en el área y no pudo quebrar a un Verdinegro ordenado.

Este jueves, en el Julio César Villagra, por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, Belgrano y San Martín de San Juan empataron 0-0 en un partido cerrado. El local impuso condiciones durante largos pasajes, pero no encontró caminos limpios para herir a un rival prolijo que defendió con mucha gente detrás de la línea de la pelota.

Con el correr de los minutos el Pirata inclinó la cancha: sumó remates de media distancia y buscó por los costados, aunque le costó conectar con claridad dentro del área. La visita respondió con salidas rápidas y cuidó cada pelota parada. Hubo momentos de tensión —incluidos un par de remates que besaron el poste—, pero el marcador no se movió.

En el tramo final, Belgrano empujó con más ímpetu que fútbol: centros, segundas jugadas y acumulación de gente en ataque. San Martín sostuvo con oficio y el 0-0 terminó reflejando la falta de puntería local más que la igualdad de ideas.

Impacto en la tabla

Belgrano suma 9 puntos con registro 2–3–3 tras ocho fechas.

suma con registro tras ocho fechas. San Martín (SJ) también queda en 9 puntos (2–3–3) en el Clausura.

Próximos partidos