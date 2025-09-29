Barracas Central 1 – Belgrano 1: empate con polémica en el Chiqui Tapia

Candia abrió para el Guapo y Jara lo igualó ni bien empezó el ST; a la visita le anularon un gol a “Uvita” Fernández tras intervención del VAR.

En el Claudio “Chiqui” Tapia y por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, Barracas Central y Belgrano empataron 1–1 este lunes, en un partido intenso y con final abierto. El local pegó primero a los 16’ con Jhonatan Candia, que definió dentro del área tras una réplica rápida.

El Pirata reaccionó en el arranque del complemento y encontró el empate a los 49’: Franco Jara apareció para empujar de derecha y puso el 1–1. Antes, en el primer tiempo, Nicolás “Uvita” Fernández había marcado, pero el VAR anuló la acción por falta en la jugada previa, encendiendo la polémica.

El cierre dejó a los dos con sensaciones divididas: Barracas lamentó no sostener la ventaja y Belgrano se fue con la idea de que pudo llevárselo. Hubo pierna fuerte, muchas segundas pelotas y arqueros atentos para sostener el punto.

Impacto en la tabla

Barracas Central llega a 16 puntos y se mantiene 2.º en la Zona A .

llega a y se mantiene . Belgrano suma 13 puntos y queda 10.º en la Zona A.

Próximos partidos