Bancor lanzó Bezza, la billetera virtual con múltiples beneficios e innovación para todos los cordobeses

Este martes, Bancor, la principal entidad financiera de la provincia, presentó Bezza, la billetera virtual cordobesa que sale a competir al mercado con una propuesta innovadora y beneficios diferenciales.

Bajo el desarrollo tecnológico de Globant, líder en transformación digital. La nueva billetera es simple e intuitiva.

Ofrece importantes descuentos, rendimientos competitivos y amplias facilidades de uso para todos los usuarios, sean o no clientes del banco. Permite registrarse en pocos pasos y acceder a una caja de ahorro sin costo, con disponibilidad de fondos las 24 horas.

Estará disponible para su descarga a partir de noviembre, en Apple Store y Google Play. Como novedad, los cordobeses registrados con CIDI Nivel 2 podrán ingresar directamente a la aplicación mediante un onboarding simplificado, que sólo requiere usuario y contraseña, sin necesidad de validación biométrica.

Sobre esta nueva iniciativa por parte del Banco de Córdoba, su presidente, Raúl José Paolasso destacó que Bezza es un paso concreto dentro del proceso de transformación de Bancor «es una apuesta sostenida por la soberanía tecnológica que nos permita construir herramientas con tecnología propia, bajo el control del banco».

“Queremos que esta billetera permita integrar múltiples gestiones en la provincia, donde los cordobeses puedan pagar el colectivo, el peaje, estacionamiento, cobrar su programa social, acceder a un beneficio o gestionar un turno. En definitiva, que sea una solución que combine servicios digitalizados del Estado provincial con servicios financieros, bajo un mismo entorno de uso”, agregó el funcionario.

El nombre Bezza deriva de “Cordobesa”, la marca insignia del ecosistema de pagos de Bancor, y proyecta alcanzar 400 mil usuarios en el primer año. Permitirá abonar con QR en cualquier comercio del país, y otorgará reintegros en consumos en rubros estratégicos para las familias como supermercados, almacenes, panaderías, restaurantes, carnicerías, farmacias, veterinarias y más.

A su turno, Guillermo Zolezzi, gerente comercial de Bancor expresó: “BEZZA es el resultado de un trabajo en equipo muy fuerte, que refleja una transformación no solo digital, sino también cultural. Estamos muy contentos porque este presente es muy potente y nos impulsa a seguir liderando, innovando y estando cerca de los cordobeses”.

Por último, Juan Pablo Mon, director comercial de la entidad manifestó que se trata de “una billetera hecha por cordobeses, para cordobeses, pero tiene una característica particular y especial, tiene proyección nacional. Cualquier persona del país la puede descargar y obviamente será bienvenido, porque la mayoría de los beneficios van a estar acá en la provincia de Córdoba”.

A partir de febrero de 2026, Bezza ocupará un rol central en el sistema de transporte público: podrá utilizarse para abonar el colectivo urbano e interurbano, Telepase, estacionamientos, impuestos y servicios públicos. Además, se sumarán beneficios especiales en espectáculos, actividades culturales, gastronomía, turismo, entre otros.

La presentación se realizó en el edificio Corporativo de Bancor y participaron autoridades provinciales, municipales, funcionarios del banco, trabajadores de la prensa e invitados especiales.

La billetera de los cordobeses

El desarrollo de Bezza es un pilar fundamental del plan de modernización tecnológica de Bancor, orientado a potenciar su ecosistema digital y ampliar su propuesta de productos y servicios. La billetera ofrece una experiencia ágil, segura y accesible, también para turistas que podrán disfrutar de los mismos beneficios que las familias cordobesas.

Ventajas clave:

Simple de obtener: Descarga en Apple Store o Google Play. Onboarding simplificado para usuarios con CiDI Nivel 2.

Todo en un solo lugar: Pagos y transferencias desde la app.

Accesible para todos: Cualquier usuario del país puede activarla.

Fácil de operar: Fondos disponibles las 24 horas, de lunes a lunes.

El dinero crece: Reintegros en consumos y saldos remunerados.

Beneficios operativos: Pagos de transporte, peajes e impuestos.

Bancor es la entidad financiera líder de la provincia, que impulsa el desarrollo económico con soluciones digitales, innovadoras y cercanas. Con Bezza, fortalece su presencia y su compromiso de estar a la vanguardia, ofreciendo herramientas que potencian el crecimiento provincial.