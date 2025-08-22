Avanza la causa por coimas en Discapacidad: allanamientos en agencias, Suizo Argentina y colección de pruebas clave

Tras la filtración de audios comprometedores, la Justicia ordenó más de 15 allanamientos —incluyendo la sede de ANDIS y la droguería Suizo Argentina— y confiscó documentos, celulares, dinero en efectivo y una máquina contadora, mientras sigue la recopilación de pruebas sobre una presunta red de sobornos.

Desde la madrugada, investigadores ejecutaron una serie de allanamientos judiciales autorizados por el juez Sebastián Casanello en el marco de la causa iniciada a partir de la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad. El objetivo fue recolectar evidencia relacionada con una red de coimas ligada a la compra de medicamentos para el organismo.

Entre los lugares intervenidos figuraron la sede de ANDIS, la droguería Suizo Argentina —identificada como principal proveedora— y varios domicilios particulares. En los operativos, se secuestraron computadoras, celulares, documentación valiosa y, en el caso del domicilio de Emmanuel Kovalivker (vinculado a Suizo Argentina), los investigadores encontraron sobres con 266.000 dólares y 7 millones de pesos, junto con el pasaporte del empresario. También se incautó una máquina para contar billetes en la casa de Spagnuolo, quien fue localizado en Pilar intentando salir con su camioneta. Hasta ahora, no hay detenciones, pero la causa avanza bajo secreto de sumario bajo la fiscalía del doctor Franco Picardi.

La figura de Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, fue central en la presentación de la denuncia que derivó en los operativos. El expediente incluye imputaciones por cohecho, administración fraudulenta, asociaciones ilícitas, negocio incompatible y violación de la ley de Ética Pública, y alcanza a Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y otros directivos de la Casa Rosada, en un escándalo político que suma tensión en pleno año electoral.

Las filtraciones de los audios, en los que Spagnuolo describe un sistema de “retornos del 8%” de contratos ―“Karina recibe el 3%, 1% va a la operatoria y otro a mí”―, dispararon una crisis de imagen para el gobierno libertario. Un seguimiento de redes sociales reveló que la negatividad digital hacia Milei escaló un 7%, alcanzando un pico del 59%, y generó más de 243.000 menciones en 72 horas, según la consultora Ad Hoc.

Frente al escándalo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que “Spagnuolo jamás le comentó nada al Presidente”, pero también planteó sus dudas sobre la oportunidad de filtración justo en año electoral. El Ejecutivo, que desvinculó preventivamente a Spagnuolo del cargo, aceptó que la Justicia conduzca las investigaciones, sin confirmar ni negar la veracidad de los audios.