Aumento del 7,5% para docentes y no docentes universitarios: el Gobierno oficializó la medida

La medida, que regirá entre septiembre y noviembre, incluye además sumas fijas excepcionales de $25.000 para parte del personal. El sector mantiene medidas de fuerza por mejoras salariales.

El Ministerio de Capital Humano anunció este miércoles que los docentes y no docentes de las universidades nacionales recibirán un incremento salarial del 7,5% aplicable entre septiembre y noviembre.

La cartera que conduce Sandra Pettovello precisó que, de forma complementaria, el personal no docente percibirá sumas fijas excepcionales de $25.000 por cargo, mientras que para el personal docente esa cifra se otorgará únicamente a quienes tengan dedicación exclusiva.

Un sector en conflicto

La medida se conoce en un contexto de creciente malestar en el sistema universitario público, uno de los más afectados por el ajuste presupuestario implementado desde la asunción de Javier Milei el 10 de diciembre de 2023.

En la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), docentes y no docentes llevan adelante un paro desde el lunes 11 hasta el viernes 15 de agosto, en reclamo de mejoras salariales y mayor financiamiento para la educación superior. Esta medida forma parte del plan de lucha nacional impulsado por las federaciones universitarias, en la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria.