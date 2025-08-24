Atlético Tucumán 3 – Talleres 0: la crisis de la T no encuentra freno

Una noche para el olvido: Talleres no mostró reacción, profundiza su crisis y siembra dudas sobre su futuro cercano.

Este sábado, en el estadio José Fierro, por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, Atlético Tucumán goleó 3-0 a Talleres de Córdoba, hundiendo aún más al equipo cordobés en medio de su peor momento del año.

La goleada comenzó con un tanto de Leandro Díaz a los 14 minutos del primer tiempo, luego fue Miguel Brizuela quien amplió la ventaja a los 30’, y antes del descanso, Adrián Sánchez selló el 3-0 parcial. El complemento apenas ofreció una reacción tibia del visitante: un tiro de Nahuel Bustos atajado en el final fue lo más destacado. Además, hubo expulsiones por VAR: Portilla (Talleres) y Ferreira (Atlético) dejaron a sus equipos con diez.

El equipo de Carlos Tévez no da señales de recuperación: acumula errores defensivos, falta de juego y una preocupante sequía de resultados. La derrota en Tucumán reflejó una crisis que se agrava semana a semana.

Impacto en la tabla

Atlético Tucumán suma 9 puntos (2 victorias, 3 empates, 1 derrota) y se ubica en el 4° puesto de la Zona B .

suma (2 victorias, 3 empates, 1 derrota) y se ubica en el . Talleres queda con 5 puntos (1 victoria, 2 empates, 3 derrotas) y se mantiene en el 12° lugar, con un arranque muy pobre.

Próximos partidos