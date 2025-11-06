“Atesorarte 2025”: Villa Carlos Paz propone una búsqueda del tesoro por la identidad local

La propuesta combina cultura, historia y recreación en una experiencia única para disfrutar en familia o con amigos.

El Gobierno de la Ciudad de Villa Carlos Paz invita a vecinos y turistas a participar el próximo domingo de la segunda edición de “Atesorarte”, una iniciativa cultural y recreativa que este año lleva como lema “Búsqueda del tesoro por nuestra identidad”.

Organizada por la Dirección de Cultura, junto a comerciantes y prestadores locales, esta actividad abierta y gratuita propone un recorrido por puntos emblemáticos de la ciudad, donde los participantes deberán resolver acertijos y desafíos relacionados con la historia, los símbolos y los valores que conforman la identidad carlospacense.

La largada será a las 16:30 en el centro de la ciudad.

A lo largo del itinerario habrá obsequios y premios, culminando con la apertura del gran cofre final, que coronará la jornada con una premiación especial.

“Atesorarte” busca promover el conocimiento de la historia local, fortalecer el sentido de pertenencia y fomentar la participación comunitaria mediante el juego, la cultura y el turismo.

Quienes deseen sumarse podrán inscribirse a través del formulario oficial disponible en el sitio del municipio o en el siguiente enlace: https://forms.gle/78hZdNmxrBBA1QgR9.