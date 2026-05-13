Atenas perdió en Junín y volvió a descender a la Liga Argentina

El “Griego” cayó 88-77 ante Argentino de Junín, perdió 3-1 la serie por la permanencia y jugará la próxima temporada en la segunda categoría. El club más ganador de la historia de la Liga Nacional sufrió su segundo descenso en los últimos tres años.

Atenas sufrió otro golpe durísimo en su historia deportiva. El equipo cordobés perdió este martes por la noche ante Argentino de Junín por 88-77, en el cuarto partido de la serie por la permanencia, y descendió a la Liga Argentina. Con ese resultado, el conjunto bonaerense cerró la llave 3-1 y aseguró su continuidad en la máxima categoría.

El “Griego” estaba obligado a ganar para forzar un quinto juego, pero no pudo sostener el buen arranque y terminó cayendo en el Fortín de Las Morochas, donde Argentino volvió a hacerse fuerte. El equipo de Adrián Capelli manejó mejor los momentos decisivos, encontró puntos clave en el cierre y desató el festejo de su gente.

Atenas había comenzado mejor y se llevó el primer cuarto 25-17, con efectividad desde larga distancia y un buen pasaje de Santiago Ferreyra. Al descanso largo todavía estaba arriba 45-43, pero el local reaccionó en el tercer período, dio vuelta el trámite y entró al último cuarto al frente 64-59.

En los diez minutos finales, el partido se mantuvo abierto hasta la mitad del cuarto. Sin embargo, Argentino encontró respuestas en David Shriver, Dylan Smith y Franco Balbi, tomó una ventaja de diez puntos en el tramo decisivo y terminó liquidando el juego y la serie. Smith fue el goleador con 22 puntos, mientras que Shriver aportó 21 en una noche clave para la permanencia del “Turco”.

El descenso marca una nueva caída de fuerte impacto para Atenas, el club más ganador de la historia de la Liga Nacional, con nueve títulos y una trayectoria central en el básquet argentino. Después de haber perdido la categoría por primera vez en 2023, el equipo de barrio General Bustos vuelve a la segunda división apenas una temporada después de su regreso a la elite.

La derrota en Junín deja al club ante un nuevo proceso de reconstrucción deportiva e institucional. Para Argentino, en cambio, la serie terminó con alivio y festejo: volvió a salvar la categoría en una definición por la permanencia y seguirá compitiendo en la Liga Nacional.