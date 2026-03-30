Ataque mortal en una escuela de Santa Fe: un alumno llevó una escopeta, mató a un compañero y dejó heridos

El hecho ocurrió este lunes en la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal. La víctima fatal tenía 13 años y el agresor, 15, quedó a disposición de la Justicia mientras la Provincia desplegó un operativo de asistencia y suspendió las clases por tres días.

La ciudad santafesina de San Cristóbal quedó conmocionada este lunes tras el ataque armado ocurrido dentro de la Escuela Normal Mariano Moreno. Según la información oficial difundida por el Gobierno provincial, un adolescente de 15 años ingresó al establecimiento con una escopeta y asesinó a un alumno de 13 años. El episodio se produjo al inicio de la jornada escolar, cuando la comunidad educativa se preparaba para el izamiento de la bandera.

Además del estudiante fallecido, el ataque dejó otros alumnos heridos. El parte oficial indicó que al menos dos adolescentes, de 13 y 15 años, sufrieron heridas de arma de fuego y fueron derivados a centros de salud, aunque se encontraban fuera de peligro. Con el correr de las horas, también se confirmó la asistencia de otros estudiantes con lesiones superficiales provocadas en medio de la desesperación y la huida del lugar.

Tras el hecho, el agresor fue reducido y quedó a disposición de la Justicia. La Provincia informó que se trata de un menor no punible según la legislación vigente, por lo que el abordaje judicial y estatal se encuadra dentro del régimen actual para menores de edad. El caso motivó la intervención de áreas de Seguridad, Educación, Niñez y Desarrollo Humano, que fueron enviadas a San Cristóbal para asistir a las familias y acompañar a la comunidad educativa.

En paralelo, las autoridades provinciales señalaron que el adolescente no registraba antecedentes en el sistema educativo ni intervenciones socioeducativas previas. También indicaron que, hasta el momento, no se detectó un conflicto intraescolar claro como desencadenante del ataque, aunque sí una situación intrafamiliar compleja que forma parte de la investigación. El establecimiento permanecerá cerrado durante tres días mientras avanzan las actuaciones judiciales y las tareas de contención.

El caso abrió una fuerte conmoción en Santa Fe por la magnitud de lo ocurrido y por tratarse de un episodio de violencia extrema dentro de una escuela. Mientras la investigación busca reconstruir con precisión cómo ingresó el arma al colegio y cuál fue la secuencia del ataque, la prioridad oficial quedó puesta en la atención de los heridos, el acompañamiento a la familia de la víctima y la contención de docentes, alumnos y familiares.