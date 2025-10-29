Así serán los operativos de seguridad para Instituto – Rosario Central y Belgrano – Tigre

La Gloria jugará este viernes desde las 21:15 horas en el estadio Juan Domingo Perón de Alta Córdoba. Los Celestes serán locales en Alberdi, el lunes en el mismo horario. En el fútbol local, se define la Liga Cordobesa y continúa el Federal Amateur.

Quedaron aprobados los operativos de seguridad diseñados para los partidos que jugarán el viernes, Instituto y Rosario Central en el Monumental de Alta Córdoba a partir de las 21:15 y el lunes, Belgrano-Tigre en el estadio Julio César Villagra de barrio Alberdi a la misma hora.

La presentación del esquema de trabajo fue encabezada por el titular del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro), Marcelo Frossasco, quien estuvo acompañado por autoridades de los clubes de la Agencia Córdoba Deportes y representantes de la Policía, Bomberos, FPA y demás organismos provinciales y municipales que integran la Mesa de trabajo del organismo.

Ambos encuentros se disputarán solo con público local y como ya es habitual en todas las competiciones futbolísticas, en los ingresos habrá controles a cargo del personal del programa de admisión a los estadios, Tribuna Segura, además de los habituales servicios de emergencias con ambulancias, médicos y rescatistas.

Instituto – Rosario Central

Los albirrojos jugarán el viernes desde las 21:15 horas en el estadio Juan Domingo Perón de Alta Córdoba, con apertura de los accesos a partir de las 19:15.

Estarán habilitadas las tribunas, Popular Norte Mastrosimone, la Sur Daniel Jiménez, la Preferencial Klimowicz y las Plateas Ardiles y Kempes.

La delegación de Instituto, que ingresará a su cancha por el portón N° 4 ubicado en la platea Baja, se alojará en el hotel Howard Johnson de La Cañada. Los de Rosario Central, que accederán por Portón N° 6, pernoctarán en el Neper, de barrio Villa Belgrano.

Belgrano – Tigre

El lunes, los Piratas recibirán en el Gigante de Alberdi a Tigre a las 21:15 con el ingreso habilitado para el público desde dos horas antes del inicio del juego.

En acciones similares a las realizadas en otros encuentros por Liga profesional, tanto en las adyacencias como en el interior del estadio, estará desplegado el personal de las fuerzas de la seguridad pública como Policía, Bomberos y FPA, además de los organismos de control de la Municipalidad de Córdoba, de seguridad privada y Defensa Civil, entre otros.



El equipo celeste con su cuerpo técnico estará alojado en el Hotel Quinto Centenario de la avenida Duarte Quirós.

Final de la Liga Cordobesa de Fútbol y 3° fecha del Torneo Regional Federal Aamateur

Otros de los partidos programados para los próximos días en esta ciudad incluyen la definición del campeonato de la Liga Cordobesa de Fútbol entre Amsurrbac y Escuela Presidente Roca en el estadio de Racing, y la disputa del Federal Amateur de la Región Centro.



La seguridad de estos eventos también formaron parte del listado de temas tratados durante la última reunión del Cosedepro.

Viernes 21 horas. Final de la Liga Cordobesa de Fútbol.



Amsurrbac – Escuela Presidente Roca.

Estadio Miguel Sancho de barrio Nueva Italia.

Domingo. Torneo Regional Amateur

17 hs. Universitario – Deportivo Colón de Colonia Caroya.

20 hs. Club General Paz Juniors – Newell´s Old Boys de Laguna Larga