ASHOGA avanza en convenios para la inserción laboral de jóvenes

La Asociación Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz trabaja junto a escuelas locales en programas de pasantías para estudiantes del nivel secundario.

La Asociación Hotelera Gastronómica y Afines de Villa Carlos Paz (ASHOGA) avanza en la firma de convenios con instituciones educativas de la ciudad para promover la formación y la inserción laboral de jóvenes en el sector turístico.

En este marco, se concretó un acuerdo con el Instituto Remedios Escalada de San Martín y el Instituto Cristo Obrero, en el programa de pasantías destinado a estudiantes de nivel medio. El convenio, rubricado en abril, se encuentra en etapa final de implementación para que los alumnos puedan incorporarse en breve a establecimientos hoteleros y gastronómicos de la ciudad.

Desde ASHOGA señalaron que el objetivo principal de la iniciativa es que los estudiantes “adquieran experiencia práctica en un entorno laboral real, apliquen sus conocimientos académicos y desarrollen habilidades clave para su futuro profesional”.

La entidad destacó que, al mismo tiempo, el sector privado se beneficia con el aporte de “jóvenes talentos con formación especializada y la posibilidad de identificar a futuros colaboradores”.

De esta manera, ASHOGA reafirmó su compromiso con la educación y la capacitación, apostando a “tender puentes entre el sistema educativo y el ámbito laboral, en beneficio del crecimiento de la actividad turística y del fortalecimiento del capital humano en la región”.