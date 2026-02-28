Arte y conciencia: Córdoba visibiliza las enfermedades poco frecuentes

En el marco del Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes, organizaciones de pacientes y la Legislatura provincial impulsaron una muestra de arte y acciones de concientización, mientras Córdoba avanza con una ley que instituye una semana específica para promover políticas públicas y garantizar el acceso a una atención integral.

Las llamadas enfermedades poco frecuentes (EPOF) son aquellas que afectan a un número reducido de personas en una población determinada. En Argentina, según la Ley 26.689, se consideran EPOF a aquellas cuya prevalencia poblacional es igual o inferior a 1 en 2.000 personas.

Por su baja prevalencia, el día mundial se conmemora en una fecha poco frecuente como el 29 de febrero, eligiendo el 28 en los años no bisiestos. El objetivo es crear conciencia en la población, en los profesionales de la salud y en las autoridades gubernamentales sobre la problemática que viven millones de pacientes y sus familias, que atraviesan una odisea diagnóstica hasta lograr un diagnóstico.

Se estima que existen más de 10.000 afecciones definidas clínicamente como EPOF. En conjunto, impactan a más de 300 millones de personas en el mundo y a 3,6 millones en Argentina. Su origen puede ser diverso, pero se estima que el 80% tiene causa genética. Además, pueden presentarse a cualquier edad, aunque el 75% de los casos se manifiesta en edad pediátrica. Menos del 5% de estas enfermedades cuenta con un tratamiento específico aprobado.

En este marco, Familias AME Argentina (FAME) y la Legislatura provincial, con el apoyo y la participación de organizaciones como Fundación Expansión, Fundación F.A.D.E.R., Mile Artista Multidisciplinar, Dar Voz, ACEM, Batallón de Amor, ALAPA, Incubadora de Políticas Públicas y la Agrupación Cordobesa de Hemofilia, organizaron recientemente una exposición de arte con obras desarrolladas por pacientes con alguna EPOF. Desde FAME señalaron que el objetivo es “concientizar o hacer visible a través del arte la realidad de las personas que viven con una EPOF, colaborar con un mayor conocimiento y trabajar para que este tipo de enfermedades pueda ser diagnosticada a tiempo”.

FAME es una asociación sin fines de lucro que acompaña, apoya y educa a familias que reciben un diagnóstico de atrofia muscular espinal (AME), una enfermedad poco frecuente de causa genética que se detecta principalmente en edad pediátrica y se manifiesta con una debilidad muscular progresiva.

Ley provincial

A fines del año pasado, la Legislatura de Córdoba aprobó una ley que instituye la “Semana de la Concientización sobre las Enfermedades Poco Frecuentes”. Además de impulsar campañas para concientizar, el objetivo central de la norma es fomentar el desarrollo de políticas públicas que garanticen los derechos de las personas con este tipo de enfermedades y sus familias, entre ellos el acceso a una atención de salud integral.

A partir de la nueva normativa, y como herramienta de visibilización, los edificios públicos provinciales se iluminarán de violeta —el color distintivo a nivel internacional— el último día de febrero, fecha en la que se conmemora el Día Mundial de las EPOF desde 2008.

Sobre la atrofia muscular espinal (AME)

La atrofia muscular espinal (AME) afecta a 1 de cada 10.000 nacidos vivos. Es una enfermedad genética degenerativa en la que el daño neurológico comienza antes de los primeros síntomas, por lo que el diagnóstico y tratamiento temprano son fundamentales para frenar su avance y evitar la pérdida irreversible de neuronas motoras.

La falta de conocimiento y visibilidad de estas patologías hace que el camino hacia el diagnóstico sea largo y complejo. Los síntomas pueden ser inespecíficos, se confunden con otras enfermedades y, en muchos casos, se requieren estudios específicos, incluso genéticos.

En ese marco, Mariel Centurion, presidenta de FAME Argentina, explicó que la organización impulsa la inclusión de la AME en la pesquisa neonatal, un estudio de rutina que se realiza a los recién nacidos para la detección precoz de ciertas enfermedades, a partir de una muestra de sangre extraída del talón.

Centurion sostuvo que la pesquisa neonatal permitiría detectar la AME antes de que avance el deterioro y tratar al bebé cuando aún conserva motoneuronas sanas. En Argentina, el Congreso avanza en incluir a la AME en el Programa Nacional de Pesquisa Neonatal: el proyecto que modifica la Ley 26.279 obtuvo media sanción en el Senado por unanimidad. Desde la organización expresaron la expectativa de que la ley se convierta en una realidad en 2026, remarcando que la pesquisa neonatal no solo mejora la vida del niño, sino también la de sus cuidadores, reduce costos del sistema de salud y evita hospitalizaciones y el avance de la discapacidad.

Acerca de FAME Argentina

Familias AME Argentina es una asociación sin fines de lucro creada en 2003 con el objetivo de acompañar, apoyar y educar a las familias que reciben un diagnóstico de AME.

Para más información: fameargentina.org.ar.