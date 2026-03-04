Arrancó el Taller de Costura Deco en Los Manantiales: técnica, proyectos y un espacio para compartir

Con gran entusiasmo, un grupo de jóvenes mujeres participó del inicio del Taller de Costura Deco Nivel Inicial en el Centro Vecinal Los Manantiales. La propuesta de YWCA y ZigZag Decoración Textil se dicta los martes por la tarde y aún quedan algunos cupos disponibles.

Con un clima de entusiasmo y muchas ganas de aprender, este martes por la tarde se puso en marcha el Taller de Costura Deco Nivel Inicial en el Centro Vecinal Los Manantiales de Villa Carlos Paz, con un grupo de jóvenes mujeres como primeras protagonistas de una propuesta que ya va por su quinta edición consecutiva.

El taller se dicta todos los martes de 15:30 a 18:30, en Guaymallén 60, y todavía quedan algunos cupos disponibles para quienes quieran sumarse en las próximas clases. La capacitación está a cargo de la profesora Carolina Díaz.

En el inicio de la actividad también acompañaron integrantes de la comisión directiva de YWCA, encabezadas por su presidenta Matilde Cornaglia, en una jornada que combinó aprendizaje práctico y encuentro comunitario.

Costura aplicada a la deco, con proyectos reales

El enfoque del taller es práctico: costura aplicada a la decoración textil para el hogar y para uso personal, con proyectos que se van construyendo clase a clase. La idea es que cada participante pueda incorporar herramientas concretas, aprender a resolver detalles, ganar seguridad con la máquina y llevarse producciones reales hechas por ella.

Pero además, con el paso del tiempo la propuesta fue sumando otro valor: no se trata solo de técnica. Para muchas participantes, el taller se consolida como un espacio donde se conversa, se comparte, se acompaña y se aprende también “entre pares”, generando lazos y un clima de contención que se sostiene durante todo el ciclo.

Inscripciones y consultas

Para inscribirse o consultar por los cupos disponibles, están habilitados estos contactos: 3541-646677 / 3472-505566.