Argentinos pisó fuerte en Liniers: venció a Vélez y se metió en cuartos del Clausura

Con dos golazos de Hernán López Muñoz, Argentinos Juniors le ganó 2-0 a Vélez Sarsfield este sábado en el estadio José Amalfitani, lo eliminó en los octavos de final del Torneo Clausura 2025 y se clasificó a cuartos, donde espera por el ganador de Boca Juniors y Talleres de Córdoba.

El inicio de los playoffs del Torneo Clausura 2025 tuvo un primer golpe fuerte: en Liniers, Argentinos Juniors se llevó una victoria clara por 2-0 frente a Vélez Sarsfield y se metió entre los ocho mejores del certamen. El “Bicho” se apoyó en la jerarquía de Hernán López Muñoz, autor de los dos tantos en el segundo tiempo, y en la seguridad del arquero Gonzalo Siri para sostener el resultado.

El encuentro en el José Amalfitani arrancó parejo y con mucha fricción. En la primera etapa, el local tuvo la chance más clara cuando Manuel Lanzini conectó de cabeza dentro del área y obligó a una gran atajada de Siri, que desvió la pelota al córner. Con pocas situaciones nítidas y muchos cortes, el partido se fue al descanso 0-0.

Dos joyas de López Muñoz para quebrar el partido

El complemento comenzó con Vélez adelantado y generando peligro, pero Argentinos golpeó en el momento justo. A los 13 minutos del segundo tiempo, Hernán López Muñoz aprovechó una recuperación en la mitad de la cancha, avanzó varios metros y sacó un remate bajo y potente desde la puerta del área que se clavó contra el palo de Tomás Marchiori para el 1-0.

Cinco minutos más tarde, el propio López Muñoz amplió la ventaja con una definición de alta calidad: tras un pase en profundidad de Tomás Molina, el enganche controló entre dos defensores y, ante el achique del arquero, le picó la pelota por encima para establecer el 2-0 y encaminar la clasificación del “Bicho”.

Expulsión, VAR y reacción tardía del Fortín

Con el marcador en contra, Vélez fue en busca del descuento, pero se complicó aún más cuando Agustín Bouzat vio la tarjeta roja por doble amonestación alrededor de los 30 minutos del segundo tiempo, dejando a su equipo con diez jugadores.

Pese a la inferioridad numérica, el local estuvo cerca de descontar con un remate de Florián Monzón que dio en el travesaño. En el tramo final, el árbitro Andrés Merlos llegó a sancionar un penal para Vélez, pero tras la revisión en el VAR anuló la decisión. En tiempo de descuento, el juvenil Álex Verón también tuvo su oportunidad, pero otra vez Siri respondió seguro para conservar el arco en cero.

Argentinos a cuartos; Vélez se queda sin playoffs ni copas

Con el 2-0 en Liniers, Argentinos Juniors se convirtió en uno de los primeros clasificados a los cuartos de final del Clausura y ahora espera por el ganador del cruce entre Boca Juniors y Talleres de Córdoba, que se juega en La Bombonera. El equipo dirigido por Nicolás Diez dio un paso importante en la pelea por el título y ratificó su buen cierre de año.

Para Vélez, en cambio, la derrota significó un cierre amargo de la temporada: quedó eliminado en los octavos de final y, además, se quedó sin chances de clasificación a copas internacionales para 2026, un golpe fuerte para un equipo que había llegado a los playoffs con expectativas de pelear más arriba.