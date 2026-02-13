Argentinos derrotó 1-0 a River en La Paternal y le asestó otro golpe en el Apertura

Con un gol de Hernán López Muñoz, el Bicho se impuso este jueves en el estadio Diego Armando Maradona por la fecha 5 del Torneo Apertura. River terminó con uno menos en el tramo final y volvió a dejar puntos en el camino.

Argentinos Juniors venció 1-0 a River Plate este jueves por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal. El equipo local aprovechó su momento en el segundo tiempo y se quedó con tres puntos que lo mantienen prendido en la parte alta.

El gol del partido lo marcó Hernán López Muñoz, que destrabó un encuentro cerrado y le dio la ventaja definitiva al equipo dirigido por Nicolás Diez. River, que había tenido dificultades para generar situaciones claras, no logró reaccionar con eficacia en el cierre y terminó sin poder rescatar el empate.

En el tramo final, el Millonario quedó condicionado por una baja que lo dejó con diez futbolistas, lo que complicó aún más el intento de ir por el empate en los últimos minutos. Con el resultado consumado, el equipo de Marcelo Gallardo sumó una nueva caída en el arranque del torneo y quedó obligado a recomponerse de cara a la próxima fecha.

Con esta victoria, Argentinos Juniors alcanzó los 8 puntos, mientras que River Plate quedó con 7 en las primeras jornadas del Apertura, en una tabla todavía corta pero que ya empieza a marcar tendencias en el arranque del campeonato.

En la próxima fecha, River visitará a Vélez el domingo 22 en Liniers, mientras que Argentinos recibirá a Lanús con día y horario a confirmar.